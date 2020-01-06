UNESCO: Kültürel miras alanları hedef olamaz

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden pazar günü yapılan açıklamada da Cenevre Sözleşmesi'nin 53'üncü maddesi hatırlatılarak kültürel varlıklar aleyhine düşmanca uygulamaların yasaklandığının altı çizildi.

Örgüt, ABD ve İran’ın savaş dönemi kültürel varlıkları korumaya yönelik uluslararası sözleşmelere imza attığını hatırlattı.ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın kültürel varlıklarını vurma tehdine ilişkin olarak bir açıklama da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) geldi.

UNESCO İran Ulusal Komisyonu Genel Sekreteri Hüccetüllah Eyyubi tarafından UNESCO’ya hitaben kaleme alınan bir mektupla Trump’ın davranışı eleştirildi. İran resmi haber ajansı IRNA mektupta “ABD Başkanı Trump, şaşırtıcı ve medeniyet dışı bir eylemle, İran'ı birkaç bin yıllık kültürel alanlarını yok etmekle tehdit etti” ifadesi kullanıldığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımda “Eğer İran Amerikalılara ya da Amerikan varlıklarına saldırırsa, 52 İran hedefi belirledik (Yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 ABD vatandaşını temsilen). Bazıları İran ve İran kültürü için çok önemli olan bu hedefler çok hızlı ve çok güçlü bir şekilde vurulur” ifadesini kullanmıştı.

İngiltere’den savaş suçu hatırlatması

ABD Başkanı’nın açıklamaları müttefik İngiltere’den de tepki çekti. Başbakan Boris Johnson’ın sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada “Kültürel mirasın yok olmasını önlemek için uluslararası sözleşmeler bulunmaktadır” ifadesini kullandı.