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UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne giren Kuş Dili Festivali başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 16:55 | Son Güncelleme

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde bu yıl 22’ncisi düzenlenecek olan Kuş Dili Festivali, 25 Ağustos’ta başlıyor.Kuş Dilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, Kuşköy halkı tarafından kullanılan kuş dilinin (ıslıkla anlaşma) yüzyıllardır haberleşmede kullanıldığını kaydetti.

UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne giren Kuş Dili Festivali başlıyor

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde bu yıl 22’ncisi düzenlenecek olan Kuş Dili Festivali, 25 Ağustos’ta başlıyor.
Kuş Dilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, Kuşköy halkı tarafından kullanılan kuş dilinin (ıslıkla anlaşma) yüzyıllardır haberleşmede kullanıldığını kaydetti. Festivalin bu yıl 22’sinin düzenleneceğini belirten Başkan, "2017 yılında UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kuş Dili Festivali’nin bu yıl 22’incisi düzenlenecek. Yöremizin yöresel ve folklorik değerlerini tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için her yıl ’Kuş Dili Kültür ve Sanat Festivali’ni yapmaktayız. 25 Ağustos Pazar günü kuş dilinin kültürel miras olarak etkin bir şekilde tanıtılması ve yaşatılarak gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması amacıyla bu yıl Uluslararası Kuş Dili Kültür ve Sanat Festivali’nin 22.’sini Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde düzenleyeceğiz. Festival kapsamında Islık Dili Festivali’nde ıslık dili yarışmaları, bireysel, karşılıklı ve toplu ıslık dili gösterimleri düzenleyecek, aynı zamanda festivalde yerel sanatçılar da sahne alacak’’ diye konuştu.

UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne giren Kuş Dili Festivali başlıyor

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