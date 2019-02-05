"UNESCO listelerine en çok unsur kaydeden ilk 5 ülke arasındayız"

İbiş, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan folklor araştırmacıları tarafından ülkenin pek çok bölgesinde alan araştırmaları yapıldığını, bu araştırmalar ışığında tespit edilen geleneksel sanatların Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde kayıt altına alındığını aktardı.

El sanatlarının babadan oğula, ustadan çırağa aktarılarak bugüne kadar ulaşan; özlemlerin, sevgilerin, beklentilerin, dileklerin, inanışların, duygu ve düşüncelerin somut anlatıları olduğunu vurgulayan İbiş, "Kadim kültürümüzü korumak ve yaşatmak adına, sahip olduğumuz bilgi ve birikimlerimizi gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz." dedi.

İbiş, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisinde düzenlenen, Trabzon Geleneksel El Sanatları Sergisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, el sanatlarının üretildiği toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtan değerli öğeler olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, kadim kültürü korumak ve yaşatmak adına sahip olunan bilgi ve birikimleri gelecek nesillere aktarmakla yükümlü olduklarını söyledi.

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi ile toplumsal bir hafıza oluşmasına katkı sağlandığına dikkati çeken İbiş, Trabzon'a ait bin 846 bilgi ve belgenin de bu merkezde kayıt altına alındığını söyledi.

İbiş, ulusal ve uluslararası pek çok prestijli ödülle taçlandırılan, "Bir Usta Bin Usta Projesi" kapsamında Trabzon'da düzenlenen klasik kemençe kurslarında 374 kişiye eğitim verildiğini, bunlardan 181'inin belge almaya hak kazandığını belirtti.

Belirli şartları sağlayan sanatçılara uzman kurullar vasıtasıyla "Sanatçı Tanıtım Kartı" verdiklerini dile getiren İbiş, bu sanatçıları yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere göndererek geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklediklerinin altını çizdi.

İbiş, bugüne dek alanları itibarıyla 4 bin 32 sanatçıya, "Sanatçı Tanıtım Kartı" verildiğini ifade ederek, "Bu çalışmalarımıza bağlı olarak Trabzon'da ses, kemençe, keman, minyatür, halk ozanı, aşıklık, gümüş işlemeciliği, peştamal dokumacılığı, bıçakçılık, keşan dokuma, kazazlık ve sepet örücülüğü dallarında sanatçı tanıtım kartı alan 37 sanatçımız bulunmaktadır." diye konuştu.