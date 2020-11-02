UNESCO listesinde yer alıyor! Beçin Antik Kenti'ndeki Bey Hamamı için harekete geçiliyor

Bölgenin en önemli ören yerleri arasında yer alan ve yıl boyunca kazı çalışmaları yapılan Beçin Antik Kenti'nde, gün yüzüne çıkartılan kalıntılar tarihe ışık tutuyor. Ayakta kalan tarihi yapılar, restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, AA muhabirine, antik kentin tarihinin milattan önce iki binlere kadar uzandığını ancak asıl önemini Menteşe Beyliği döneminde kazandığını söyledi.

Beçin şehri ve kalesini, Menteşeoğulları'nın başkent olarak seçtiğini, kurucusu Ahmet Gazi'nin de türbesinin bulunduğu bir bölge olduğunu anlatan Pektaş, Beçin'in Türk-İslam dönemi yerleşiminde önemli merkezlerden olduğunu dile getirdi.

Pektaş, antik kentte kazı çalışmalarının yanı sıra restorasyon çalışmaları da yürüttüklerini vurgulayarak, bu yıl İç Kale, Aşağı Şehir Sokak Yapı Kazısı ile 700 yıllık olduğu değerlendirilen Bey Hamamı'nda koruma çalışmaları gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İç Kalede sarnıç ve çevresindeki dokunun ortaya çıkarılması için çalışma yaptıklarına değinen Pektaş, bu alanın üzerine de koruyucu çatı projesi hazırlandığını ifade etti.