UNESCO listesindeki Dede Korkut Türbesi'ne yoğun ilgi

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - TÜRK destanı 'Dede Korkut'un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesi, türbesinin bulunduğu Bayburt'un Masat köyünde turizm hareketliliği oluşturdu. Kente gelen ziyaretçiler, türbeye yoğun ilgi gösteriyor.

Türk destanı 'Dede Korkut', 28 Kasım 2018'de UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edildi. UNESCO kararının ardından 'Dede Korkut'un türbesinin bulunduğu Bayburt'un Masat köyünde de turizm potansiyelinin arttığı gözlemleniyor. Kente gelen ziyaretçiler, türbeye yoğun ilgi gösteriyor. Birçok ilden, yerli ve yabancı turistler ve kültür turu kafilelerinin yanı sıra fotoğraf tutkunları da tarihi mekanı ziyaret için Masat'a uğruyor.

'BİZLER İÇİN GURUR'

UNESCO kararıyla köyde turizm hareketliliği yaşandığını belirten Masat muhtarı Ali Bayhan, "UNESCO kararı Bayburt ve köyümüz için güzel oldu. Karar bizi sevindirdi. 'Dede Korkut', Orta Asya'dan gelmiş bir şair, yazar ve alimdir. Atalarımız yıllarca bizlere 'Dede Korkut'u anlattı. Dede Korkut Türbesi'nin, köyümüzde olması bizler için ayrıca bir gurur nedeni" dedi.