UNESCO ödüllü babasının izinde

BİLAL KAHYAOĞLU - Yaptığı bağlamalarla UNESCO'dan "Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı" ödülü alan ve 5 yıl önce hayata veda eden Bekir Tekeli'nin mesleğini oğlu Mehmet Tekeli devam ettiriyor.

Mehmet Tekeli, 2010 yılında UNESCO'dan "Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı" ödülünü alan babasının kültürel mirasını sürdürerek bağlamaları gelecek nesillere tanıtıyor.

Çalışmalarını babasının atölyesinde sürdüren Mehmet Tekeli, dut ağacından yaptığı ve manda boynuzu kullandığı bağlamalarıyla insanların yüreğine dokunuyor.

Mehmet Tekeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının hatırasını devam ettirmek için uğraş verdiğini söyledi. Babası ve amcasının ilk bağlamayı kendileri için yaptıklarını belirten Tekeli, şöyle devam etti:

"Çamdan bir saz yapmışlar. Bunu daha sonra bir zengin satın almış. Bir tane daha yapmışlar, onu da almış. Saz yapım mesleğine bu şekilde girmişler. Amcam Ahmet Tekeli 1954 yılında dükkan açmış. 1957 yılında da babam, Ahmet Tekeli'nin yanına gelmiş. Tekeli kardeşler o şekilde doğmuş. 50 seneye yakın beraber çalışmışlar. 1990 yılında amcam vefat edince babam tek başına işi sürdürmüş."