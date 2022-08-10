UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştı! 30 sene sonra Balıkesir'de çiçek açtı

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Yeni Sığırcı Mahallesi’nde yaşayan Meral Seyhan’ın bahçesinde bulunan agave bitkisi 30 yılda ilk kez çiçek açtı. Seyhan, babasının 1993 yılında Adıyaman’dan getirdiği bitkiyi bahçeye diktiklerini ve 30 yıldır ilk kez çiçek açtığını söyledi. Seyhan, “Rahmetli babam 30 sene önce Adıyaman’dan getirdi. Evimizin kapının önüne ekmiştim. Çok dikenli bir bitki olduğu için ben de onu karşı tarafa ektim. Bitki de yerini çok sevdiği için 30 sene sonra çiçek açtı.

Açtıktan sonra herkes görsün diye böyle sizlere bilgi vermek istedim. Sulama ve bakım hiç gerekmiyor. 30 yıl boyunca yanlarında yavruladı ve mahalle sakinlerimize verdim. Yapraklarındaki öz suyu ile çiçeklerini beslediği için bitki her geçen gün güçsüz kalıyordu ve ben de üzülüyordum” dedi.

100 YIL YAŞIYOR

60 ila 100 yıl arasında yaşayan ve ömürleri boyunca bir kez çiçek açan, çiçek açtıktan sonra da kuruyan agave bitkisi, Bandırma ilçesinin Yani Sığırcı Mahallesi’nde 10 metrelik çiçek açtı. Koruma altındaki bitki, UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştı. Agave kaktüsü, halk arasında 'sabır otu' ve 'yüzyıl bitkisi' olarak adlandırılıyor.

(İHA)

