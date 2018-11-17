HABER

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 4. Büyük Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 12:10 | Son Güncelleme

UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer: - "Yapay zeka, dünyanın çok ilgisini çekmekte. UNESCO bu yapay zeka meselesinin ahlaki yönü üzerinde en önemli örgüt"

UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, yapay zekanın, dünyanın çok ilgisini çektiğini belirterek, "UNESCO bu yapay zeka meselesinin ahlaki yönü üzerinde en önemli örgüt." dedi.

Antalya Turizm Merkezi Belek'teki Papillon Ayscha Hotel'de düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 4. Büyük Buluşması, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla oturumlarla başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, dünyanın ilk milli komisyonu arasında UNESCO Türkiye Milli Komitesi'ne bakanlık olarak danışsal destek verdiklerini söyledi.

Bakanlıklarının UNESCO'nun kültür, bilgi ve iletişim sektörlerinde icracı, ulusal otorite konumunda olduğunu aktaran Selçuk, "Bu kurumun hakkını verebilmek üzere bakanlığımız, olabilecek en üst düzeyde çalışmalar gerçekleştirme gayretindedir. Komisyon, bakanlığımız açısından çok önemli bir çözüm ortağıdır." diye konuştu.

UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer de Türkiye'nin, tüm dünyada savaşların önüne geçmek için tasarlanan örgütün çağrısına ilk uyan ülkelerden olduğunu ifade etti.

UNESCO'nun ideallerine Türkiye'nin samimiyetle inandığını ifade eden Cengizer, "UNESCO bizim için önemli. Sadece yürütme kurulu üyeliği değil aktif bir misyon olmaya da çalışıyoruz." dedi.

Yapay zekanın önemine değinen Cengizer, şunları kaydetti:

"Yapay zeka, son derece önemli bir konu. Zira sanayi devriminin gerektiği aşamaları gerektirmiyor. Belirli bir bilgi, kültür ve tecrübe birikiminin doğrudan sonuç doğurmaya müsait bir alan oluştu. Yapay zeka, dünyanın çok ilgisini çekmekte. UNESCO bu yapay zeka meselesinin ahlaki yönü üzerinde en önemli örgüt. Şimdiden ocak ayında tekrar yapılacak, toplantılar dizisi başladı. Biz buna öncülük ettik."

UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise katılımcılara teşekkür ederek, iki yılda bir genel konferanslarını yaptıklarını hatırlattı.

Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!
Karadeniz'de tirsi bolluğuKaradeniz'de tirsi bolluğu
4,5 kilometreyi bulan kale surları ayağa kaldırılıyor 4,5 kilometreyi bulan kale surları ayağa kaldırılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belek toplantı UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

İlginizi Çekebilir

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Büyükelçiliği'nden gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliği'nden gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama

Çorum'da 5 ev yangında kül oldu

Çorum'da 5 ev yangında kül oldu

Karaya çıkarılması yasak olan balık Türkiye denizlerinde hızla çoğalıyor

Karaya çıkarılması yasak olan balık Türkiye denizlerinde hızla çoğalıyor

4,5 kilometreyi bulan kale surları ayağa kaldırılıyor

4,5 kilometreyi bulan kale surları ayağa kaldırılıyor

AK Partili isimden başhekimlere: Bunlar sopalık

AK Partili isimden başhekimlere: Bunlar sopalık

İstanbul'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca! Çatışma çıktı

İstanbul'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca! Çatışma çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.