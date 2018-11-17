UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, yapay zekanın, dünyanın çok ilgisini çektiğini belirterek, "UNESCO bu yapay zeka meselesinin ahlaki yönü üzerinde en önemli örgüt." dedi.

Antalya Turizm Merkezi Belek'teki Papillon Ayscha Hotel'de düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 4. Büyük Buluşması, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla oturumlarla başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, dünyanın ilk milli komisyonu arasında UNESCO Türkiye Milli Komitesi'ne bakanlık olarak danışsal destek verdiklerini söyledi.

Bakanlıklarının UNESCO'nun kültür, bilgi ve iletişim sektörlerinde icracı, ulusal otorite konumunda olduğunu aktaran Selçuk, "Bu kurumun hakkını verebilmek üzere bakanlığımız, olabilecek en üst düzeyde çalışmalar gerçekleştirme gayretindedir. Komisyon, bakanlığımız açısından çok önemli bir çözüm ortağıdır." diye konuştu.

UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer de Türkiye'nin, tüm dünyada savaşların önüne geçmek için tasarlanan örgütün çağrısına ilk uyan ülkelerden olduğunu ifade etti.