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UNESCO yerli Meksikalı oyuncuyu iyi niyet elçisi seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 20:29 | Son Güncelleme

UNESCO yerli Meksikalı oyuncuyu iyi niyet elçisi seçti

PARİS (AA) - Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Meksikalı oyuncu Yalitza Aparicio'yu yerli halklar için iyi niyet elçisi olarak belirledi.

UNESCO'dan yapılan açıklamada, Meksika'nın Oaxaca eyaletinde doğan aktris Aparicio'nun ırkçılıkla mücadele, cinsiyet eşitliği ve yerli haklarını savunmadaki kararlılığı nedeniyle yerli halklar için iyi niyet elçisi olarak seçildiği kaydedildi.

"Roma" filminde aldığı rol ile bu yılki Akademi Ödülleri'nde (Oscar) "en iyi kadın oyuncu" ödülüne aday gösterilen ilk yerli olan 25 yaşındaki Aparicio, yerli olmaktan gurur duyduğunu, UNESCO ile yapacağı çalışmalarla yerli toplulukları destekleyebilmeyi umduğunu söyledi.

Aparicio, yerli toplulukların geleneksel bilgeliklerini bugüne aktarabileceklerini dile getirdi.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Yalitza Aparicio'nun UNESCO'ya özel bir katkısı olacağını, yerli halkların "dünün değil, geçmişin ve geleceğin halkları" olduğunu gösterdiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
İyi Niyet Elçisi UNESCO Yalitza Aparicio

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