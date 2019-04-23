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UNESCO'da "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 19:33 | Son Güncelleme

UNESCO'da UDEF tarafından bu yıl 51 ülke, 91 şehirde "Doğudan batıya adil bir dünyaya" sloganıyla gerçekleştirilen ve AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması kapsamında etkinlik düzenlendi

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nde (UNESCO), Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca (UDEF) düzenlenen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Doğudan Batı'ya Adil Bir Dünya" temasıyla 51 ülke 91 şehirde gerçekleştirilen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması kapsamında UNESCO'da panel düzenlendi.

"Eğitime, kültüre ve bilime farklı bir bakış" konusunun ele alındığı panele UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) Başkanı Ali Gedikoğlu, Paris'te faaliyet yapan birçok öğrenci derneği ve yabancı öğrenciler katıldı.

Programın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bolat, öğrenci buluşmalarının Fransa'daki ilk toplantısını UNESCO'da gerçekleştirdiğini belirterek, "Başlangıç anlamında çok güzel oldu. Çünkü dünyada 5 milyon uluslararası öğrenci var, bunlardan 150 bini Türkiye'de eğitim alıyor. Hem Türkiye'de hem Fransa'da uluslararası eğitim alan bu öğrencileri gündeme getirmek istiyoruz." dedi.

Programda yaklaşık 400 bin uluslararası öğrencinin bulunduğu Fransa'da öğrencilerin yaşadığı sorunları ele aldıklarını belirten Bolat, öğrenci buluşmaların finalinin 4 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirileceğini aktardı.

Bolat, yıl boyunca Türkiye'de ve diğer ülkelerde uluslararası öğrencilere rehberlik yaptıklarını söyledi.

Programda Türkiye'de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrencilerle konuşma fırsatı olduğunu ve kendilerine bilgi verdiğini kaydeden Bolat, uluslararası öğrencilerin eğitim almak için Türkiye'ye gelmeyi düşündüğünü vurguladı.

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12. Öğrenci Buluşmaları UDEF UNESCO

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