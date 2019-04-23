PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nde (UNESCO), Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca (UDEF) düzenlenen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Doğudan Batı'ya Adil Bir Dünya" temasıyla 51 ülke 91 şehirde gerçekleştirilen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması kapsamında UNESCO'da panel düzenlendi.

"Eğitime, kültüre ve bilime farklı bir bakış" konusunun ele alındığı panele UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) Başkanı Ali Gedikoğlu, Paris'te faaliyet yapan birçok öğrenci derneği ve yabancı öğrenciler katıldı.

Programın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bolat, öğrenci buluşmalarının Fransa'daki ilk toplantısını UNESCO'da gerçekleştirdiğini belirterek, "Başlangıç anlamında çok güzel oldu. Çünkü dünyada 5 milyon uluslararası öğrenci var, bunlardan 150 bini Türkiye'de eğitim alıyor. Hem Türkiye'de hem Fransa'da uluslararası eğitim alan bu öğrencileri gündeme getirmek istiyoruz." dedi.