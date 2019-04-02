UNESCO'da Gül Baba konulu konferans

Ortaylı da Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerinin tarihine değinerek, "Türkler ve Macarların dil açısından ortak bir tarihleri var." dedi.

Büyükelçi Cengizer, Ortaylı, Polat ve Olah'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Polat'ın Türkiye ile Macaristan'ın arasındaki ilişkilerde önemli rol oynadığını belirtti.

UNESCO'nun Türkiye ve Macaristan Daimi Temsilciliklerince, Türkiye ile Macaristan'ın arasındaki ilişkiler ve Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi'nin ele alındığı bir konferans düzenlendi.

PARİS (AA) - Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "(Gül Baba) Macaristan'ın Türk hakimiyetinden sonra büyük kalkınmalar göstermesi ve dilini muhafaza etmesi bakımından bizim için çok önemlidir." dedi.

Macaristan'ın zamanında Avrupa'nın en güçlü krallığı olduğunu ve bu krallığın kaybediliş şeklinin tarihi bir sorun olmaya devam ettiğini belirten Ortaylı, "(Gül Baba) Macaristan'ın Türk hakimiyetinden sonra büyük kalkınmalar göstermesi ve dilini muhafaza etmesi bakımından bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Polat da iki yıl önce kurulan Gül Baba Vakfı'nın Türkiye ile Macaristan'ın arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi ve Macaristan'daki Osmanlı mirasına hak ettiği değeri vermeyi amaçladığını kaydetti.

Gül Baba Türbesi'nin yakın zamanda restore edildiği hatırlatan Polat, türbeyi ziyaret edenlerin büyük bölümünün Hrıstiyan olmasının dikkatini çektiğini söyledi.

AA muhabirine konuşan Polat, Türkler ile Macarların soydaş bir toplum olduğunu belirterek, "Şu an Türkiye ile Macaristan sıfır problemli iş birliği yapan iki ülkedir. Gül Baba da Osmanlı ve özellikle Kanuni döneminde yaşayan bir Bektaşi dervişi. Çok sevilen bir kişiliği var. Ziyaretçilerin büyük bölümü Hrıstiyanlardan oluşuyor. Gül Baba Türbesinin açılışından sonra ilgi artmaya başladı. Gül Baba şu an Macaristan'da turizmin birinci derecede ziyaret edilen destinasyonlardan biri oldu." diye konuştu.