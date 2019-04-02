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UNESCO'da Gül Baba konulu konferans

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 22:35 | Son Güncelleme

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı: - "(Gül Baba) Macaristan'ın Türk hakimiyetinden sonra büyük kalkınmalar göstermesi ve dilini muhafaza etmesi bakımından bizim için çok önemlidir" - Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat: - "Gül Baba iki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin temsilcisidir ve iki toplumun da sevgi ve saygı duyduğu bir kişidir"

PARİS (AA) - Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "(Gül Baba) Macaristan'ın Türk hakimiyetinden sonra büyük kalkınmalar göstermesi ve dilini muhafaza etmesi bakımından bizim için çok önemlidir." dedi.

UNESCO'nun Türkiye ve Macaristan Daimi Temsilciliklerince, Türkiye ile Macaristan'ın arasındaki ilişkiler ve Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi'nin ele alındığı bir konferans düzenlendi.

Konferansa tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkolog ve tarihçi Peter Kövecsi Olah, Türkiye'nin UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Yunus Emre Enstitüsü Paris Müdürü Dr. Ahmed Bakcan ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Cengizer, Ortaylı, Polat ve Olah'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Polat'ın Türkiye ile Macaristan'ın arasındaki ilişkilerde önemli rol oynadığını belirtti.

Ortaylı da Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerinin tarihine değinerek, "Türkler ve Macarların dil açısından ortak bir tarihleri var." dedi.

Macaristan'ın zamanında Avrupa'nın en güçlü krallığı olduğunu ve bu krallığın kaybediliş şeklinin tarihi bir sorun olmaya devam ettiğini belirten Ortaylı, "(Gül Baba) Macaristan'ın Türk hakimiyetinden sonra büyük kalkınmalar göstermesi ve dilini muhafaza etmesi bakımından bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Polat da iki yıl önce kurulan Gül Baba Vakfı'nın Türkiye ile Macaristan'ın arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi ve Macaristan'daki Osmanlı mirasına hak ettiği değeri vermeyi amaçladığını kaydetti.

Gül Baba Türbesi'nin yakın zamanda restore edildiği hatırlatan Polat, türbeyi ziyaret edenlerin büyük bölümünün Hrıstiyan olmasının dikkatini çektiğini söyledi.

AA muhabirine konuşan Polat, Türkler ile Macarların soydaş bir toplum olduğunu belirterek, "Şu an Türkiye ile Macaristan sıfır problemli iş birliği yapan iki ülkedir. Gül Baba da Osmanlı ve özellikle Kanuni döneminde yaşayan bir Bektaşi dervişi. Çok sevilen bir kişiliği var. Ziyaretçilerin büyük bölümü Hrıstiyanlardan oluşuyor. Gül Baba Türbesinin açılışından sonra ilgi artmaya başladı. Gül Baba şu an Macaristan'da turizmin birinci derecede ziyaret edilen destinasyonlardan biri oldu." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de geliştiğini dile getiren Polat, "Gül Baba, iki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin temsilcisidir ve iki toplumun da sevgi ve saygı duyduğu bir kişidir. (Gül Baba) Bu iş birliğinin gelişmesinde büyük katkısı oluyor. Gönlümüzden geçen UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne aday göstermek ve dahil etmektir." dedi.

- Gül Baba

Gül Baba'nın, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat ettiği belirtiliyor. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı. Gül Baba Türbesi 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.

Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen ''Budin’in manevi bekçisi'' Gül Baba Türbesi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gül Baba Gül Baba Türbesi UNESCO

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