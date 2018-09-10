PARİS (AA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'da düzenlenen Musul konulu uluslararası toplantıda, şehrin sembol mekanlarının yeniden inşa edilmesi için uluslararası topluma destek çağrısı yapıldı.

UNESCO ve Irak hükümeti tarafından düzenlenen "Musul Ruhunu Yeniden Canlandırmak" başlıklı uluslararası toplantı Paris'te gerçekleştirildi.

UNESCO Genel Direktörü Audray Azoulay, toplantıda yaptığı konuşmada, Musul'da yaşanan olayların tüm insanlığı ilgilendirdiğini söyleyerek, şehrin yeniden önceden olduğu gibi çok sayıda kültür ve medeniyetin bir arada kaynaştığı buluşma noktası haline getirilmesinin herkesin görevi olduğunu kaydetti.

UNESCO'nun bu yıl Musul'un yeniden inşası ve bu süreçte insani boyutun öne çıkarılması amacıyla bir dizi faaliyet yürüttüğünü anlatan Azoulay, başta Büyük Nuri Camisi olmak üzere Musul'un sembollerinin yeniden inşası için harekete geçtiklerini belirtti.

Azoulay, kalıcı barışı sağlamanın en önemli bileşenlerinden olan eğitim ve kültüre dair yapılandırmalar ve faaliyetlerle bu çabaları destekleyeceklerini bildirdi.