PARİS (AA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'da düzenlenen Musul konulu uluslararası toplantıda, şehrin sembol mekanlarının yeniden inşa edilmesi için uluslararası topluma destek çağrısı yapıldı.
UNESCO ve Irak hükümeti tarafından düzenlenen "Musul Ruhunu Yeniden Canlandırmak" başlıklı uluslararası toplantı Paris'te gerçekleştirildi.
UNESCO Genel Direktörü Audray Azoulay, toplantıda yaptığı konuşmada, Musul'da yaşanan olayların tüm insanlığı ilgilendirdiğini söyleyerek, şehrin yeniden önceden olduğu gibi çok sayıda kültür ve medeniyetin bir arada kaynaştığı buluşma noktası haline getirilmesinin herkesin görevi olduğunu kaydetti.
UNESCO'nun bu yıl Musul'un yeniden inşası ve bu süreçte insani boyutun öne çıkarılması amacıyla bir dizi faaliyet yürüttüğünü anlatan Azoulay, başta Büyük Nuri Camisi olmak üzere Musul'un sembollerinin yeniden inşası için harekete geçtiklerini belirtti.
Azoulay, kalıcı barışı sağlamanın en önemli bileşenlerinden olan eğitim ve kültüre dair yapılandırmalar ve faaliyetlerle bu çabaları destekleyeceklerini bildirdi.
Irak Kültür Bakan Yardımcısı Kays Reşid de 5 binden fazla binanın yok olduğunu dile getirerek, bunlar arasında çok sayıda cami, kilise ve sinagog bulunduğunu söyledi.
Reşid, Musul'un UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesi, tarihi eserler ve yapıların restore edilmesi ve eğitim ve kültür gibi alanlarda ilerleme sağlayacak projelere destek verilmesi amacıyla uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.
UNESCO'daki programda öncelikli olarak restore edilmesi planlanan tarihi yapılar arasında Büyük Nuri Camisi ve minaresi, Musul Üniversite Kütüphanesi ve Yunus Nebi Türbesi de bulunuyor.
Büyük Nuri Camisi ve Musul'un sembollerinden yatık minaresi, geçen yıl haziran ayında DEAŞ tarafından havaya uçurulmuştu.
Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, Haziran 2014'te DEAŞ'ın kontrolüne geçmiş, Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, Musul'u DEAŞ'tan kurtarmak için 17 Ekim 2016'da operasyon başlatmış ve operasyon sırasında şehir büyük zarar görmüştü.
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