HABER

UNESCO’da Nevruz’u kutlayan ülkelerin daimi temsilciliklerinden resepsiyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 12:54 | Son Güncelleme

Merkezi Paris’te bulunan Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Genel Direktörü himayesinde Afganistan, Azerbaycan, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan, Türkiye ve Türkmenistan daimi temsilciliklerinin ortaklaşa tertipledikleri resepsiyonla Nevruz kutlandı.Nevruz’u kutlayan ülkelerin UNESCO daimi temsilciliklerinin büyükelçileri, konukları girişte karşıladı.

Merkezi Paris’te bulunan Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Genel Direktörü himayesinde Afganistan, Azerbaycan, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan, Türkiye ve Türkmenistan daimi temsilciliklerinin ortaklaşa tertipledikleri resepsiyonla Nevruz kutlandı.
Nevruz’u kutlayan ülkelerin UNESCO daimi temsilciliklerinin büyükelçileri, konukları girişte karşıladı. UNESCO’da temsil edilen ülkelerin diplomatları ile çok sayıda konuğun katıldığı resepsiyonun açılışında konuşan İran’ın UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükleçi Ahmed Celali, Nevruz’un baharın müjdecisi olduğunu belirtti. Celali, "Yıllardır kutlanan Nevruz Bayramı’nı UNESCO’nun da bu güzel girişimiyle her yıl olduğu gibi bu yılda 11 ülkenin katılımıyla kutluyoruz” dedi.
UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’nın resepsiyona katılamamasından dolayı Nevruz mesajını yardımcısı okudu. Nevruz Bayramı’nın uzlaşma ve uluslararası diyaloğu güçlendirmek için bir davet olduğunu ifade eden Azoulay’ın yardımcısı, geleneklerin değişik ritüellerle bir araya geldiği Nevruz Bayramı’nda baharın gelişi kutlanırken gelecek nesillere de bir yıllık taahhüt verildiğini belirterek, Azoulay’ın Nevruz’un uzlaşma ve uluslararası diyaloğu güçlendirmek için bir davet olduğunu söylediğini aktardı.
Resepsiyonda Nevruz’u kutlayan ülkelerin bayraklarının yer aldığı masalarda her ülke kendine özgü mutfağından seçkin yemekleri davetlilere sundu.

PARTNERDemet Akbağ'a taziye ziyaretiDemet Akbağ'a taziye ziyareti
Şırnak'ta uyuşturucu ile mücadele uygulaması kısa film ile anlatıldıŞırnak'ta uyuşturucu ile mücadele uygulaması kısa film ile anlatıldı
Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardıKira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Piyasalarda gözler bu kararda

Piyasalarda gözler bu kararda

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankapark açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı

Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı

Selçuk Kozağaçlı'ya 11 yıl 3 ay hapis cezası!

Selçuk Kozağaçlı'ya hapis cezası!

Turkish Cargo, sarayın eserlerini Japonya'ya taşıdı

Turkish Cargo, sarayın eserlerini Japonya'ya taşıdı

En temiz havayolu şirketleri belli oldu! İşte birinci

En temiz havayolu şirketleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Down sendromlu genç, kurduğu işiyle örnek oluyor

Down sendromlu genç, kurduğu işiyle örnek oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.