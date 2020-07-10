UNESCO'dan Ayasofya uyarısı

Danıştay'ın müze statüsündeki Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konusundaki kararı beklenirken, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) de bir açıklama geldi. UNESCO, İstanbul'daki 6'ncı yüzyıldan kalma tarihi bir eser olan Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi halinde örgüte bilgi verilmesi gerektiğini ve olası bir değişikliğin Dünya Miras Komitesi tarafından incelenmesinin söz konusu olacağını bildirdi.

UNESCO tarafından Reuters'a yapılan açıklamada, Ayasofya'nın Dünya Mirası listesinde olduğu belirtilerek bunun belirli taahhütler ve yasal yükümlülüklere tabi olduğuna dikkat çekildi.

UNESCO, "Bu nedenle, bir devlet, kendi toprakları üzerinde miras listesine dahil edilen yerlerde yapılacak değişikliklerin, evrensel değerini düşürmeyeceğini güvence altına almak zorundadır” uyarısında bulundu.

UNESCO açıklamasında, "Her türlü değişikliğin öncesinde ilgili devlet tarafından UNESCO'ya bildirilmesi ve lüzum görülürse Dünya Miras Komitesi tarafından incelenmesi gerekiyor” bilgisi verildi.