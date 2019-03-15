UNESCO’dan Mektebim Okulları’na ziyaret

UNESCO, INTED ve MEKTEBİM, Türkiye’yi STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi alanında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri haline getirmek üzere önemli bir iş birliğine imza attı. STEM Eğitimi Projesi’nin tanıtımı için Türkiye’ye gelen UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope, Mektebim Okulları’nda yetkililer ve öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye’de STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitiminin kalitesini önemli ölçüde artırarak öğrencilerin öğrenme süreçlerini iyileştirmek amacıyla UNESCO, INTED ve MEKTEBİM arasında gerçekleştirilen iş birliği, Türkiye’nin ilk olarak bölgesinde daha sonra dünya genelinde STEM eğitiminin önde gelen ülkeleri arasına girmesini amaçlıyor. Türkiye’nin ’Birleşmiş Milletler UNESCO IBE En İyi Uygulama Merkezi’ olması hedefiyle atılan bu önemli adımın detayları 4 Mart’ta Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ’Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi’nde paylaşıldı.

Projenin tanıtımı için Türkiye’ye gelen UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope, hafta boyunca etkinliklere katılarak bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi’nde düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Dr. Marope, program kapsamında STEM üzerine ’en iyi uygulama okulu’na dönüşeceği belirtilen Mektebim Okulları’nı ziyaret etti. Mektebim Okulları Genel Merkezi’nde eğitim departmanlarındaki yöneticiler ve çalışanlarla bir araya gelen Dr. Marope, okuldaki mevcut eğitim programlarının yanı sıra STEM eğitiminde yapılan çalışmalar ve içerikler hakkında bilgi alırken; iş birliğinin detayları ve UNESCO’nun rolü hakkındaki soruları cevapladı.