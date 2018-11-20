UNESCO'dan mülteci çocukların eğitimi için uyarı

UNESCO, ülkelere kabul ettikleri çocukları eğitim sistemlerine entegre etmeye yönelik çabalarını artırma çağrısı yaptı.Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 2019 Küresel Eğitim İzleme Raporu'nu yayımladı. Raporda, okul çağındaki sığınmacı ve mülteci çocukların sayısının 2000 yılından bu yana yüzde 26 artarak yaklaşık 18 milyona çıktığı belirtildi.

Dünya genelinde evlerini terk etmek zorunda kalan insanların yarısına yakınının 18 yaşın altında olduğu belirtilen raporda, bu gruptaki sığınmacı ve mültecilerin büyük bölümünün gittikleri ülkelerdeki eğitim sistemlerinden faydalanamadıkları aktarıldı.

UNESCO, ev sahibi ülkelerin söz konusu çocukların entegrasyonu ve dil dersleri için yeterli kaynağa sahip olmamasının da olumsuz bir faktör olduğunu ifade etti. Dünya genelinde mültecilerin yüzde 89'una düşük ya da orta gelirli ülkelerin ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi.

Almanya'daki öğretmen ihtiyacı

Raporda, ekonomik açıdan güçlü bir ülke olan Almanya'da dahi Başbakan Angela Merkel'in 2015 yılındaki açık kapı politikası kapsamında gelen mülteci çocukların gerektiği gibi eğitim alabilmeleri için 42 bin yeni öğretmene ihtiyacı olduğu belirtildi.