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  4. UNESCO'dan Trump'a İran Yanıtı

UNESCO'dan Trump'a İran Yanıtı

06.01.2020 22:45 | Son Güncelleme

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki kültürel ve tarihi yerler de dahil "52 hedefi" vurma tehdidine yanıt verdi. Azoulay, ABD'nin çatışma durumlarında kültürel varlıkların korunmasını içeren iki ayrı sözleşmeyi imzaladığını hatırlattı

UNESCO'dan Trump'a İran Yanıtı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki kültürel ve tarihi yerler de dahil "52 hedefi" vurma tehdidine yanıt verdi. Azoulay, ABD'nin çatışma durumlarında kültürel varlıkların korunmasını içeren iki ayrı sözleşmeyi imzaladığını hatırlattı.

Başka Donald Trump, Pazar günü Twitter hesabından, İran'ın General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine askeri yanıt vermesi durumunda kültürel ve tarihi yerler dahil 52 hedefe saldıracağını açıklaması uluslararası toplumu harekete geçirdi.

Trump'ın ortaya attığı 52 rakamının, 1979'da Amerika'nın Tahran Büyükelçiliği'nde bir yılı aşkın süre rehin tutulan Amerikalılar'ın sayısına karşılık geldiği belirtiliyor.

Pazartesi günü İran'ın UNESCO Büyükelçisi Ahmed Celali ile görüşmesinin ardından bir açıklama yapan UNESCO Genel Direktörü Azoulay, ABD ve İran'ın 1954 ve 1972 yıllarında, kültürel varlıklar ve dünya mirasını koruma konusunda iki ayrı sözleşmeye imza attığını kaydetti.

Audrey Azoulay ayrıca, ABD'ye 2017 yılında oy birliğiyle kabul edilen ve kültürel mirasın tahrip edilmesini kınayan 2347 sayılı Güvenlik Konseyi kararının şartlarını da hatırlattı.

20 alan UNESCO korumasında

UNESCO'dan yapılan açıklamaya göre, özellikle 1972 Lahey Sözleşmesi'nde, taraf devletlerin her birinin "devletlerin topraklarında bulunan kültürel ve doğal mirasa doğrudan veya dolaylı olarak zarar vermesi muhtemel hiçbir adımı kasıtlı olarak atamayacağı" taahhüt ediliyor.

Hukuk uzmanları ve diplomatlar ise, Trump'ın böyle bir girişimde bulunmasının "savaş suçu" sayılabileceğinin altını çiziyor.

İran'da antik Bam şehri ve Tebriz'deki eski pazar da dahil olmak üzere yaklaşık yirmi kültürel ve tarihi yer Dünya Mirası listesinde yer alıyor ve UNESCO koruması altında sayılıyor.

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