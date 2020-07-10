UNESCO’dan Türkiye'ye Ayasofya Uyarısı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) Ayasofya Müzesi’nin statüsünde yapılacak bir değişiklik konusunda bilgilendirilmesi ve herhangi bir değişikliğin de örgütün Dünya Kültür Mirası Komisyonu tarafından incelenmesi gerektiği uyarısında bulundu. ‘’Devletler yapılacak hiçbir değişikliğin kültür mirası listesindeki bir yerin evrensel değerine zarar vermemesini güvence altına almak zorunda’’ dedi.

Danıştay’ın Ayasofya’nın statüsüyle ilgili kararını Cuma günü açıklaması bekleniyor. Reuters haber ajansına konuşan iki Türk yetkiliye göre Danıştay’ın Ayasofya’nın 1934 yılında müzeye dönüştürülmesi kararının hukuk dışı olduğuna hükmetmesi bekleniyor.

Danıştay'ın kararı öncesinde UNESCO tarafından Reuters haber ajansına yapılan açıklamada, Ayasofya’nın örgütün Kültür Mirası Listesi’nde olduğu ve bunun getirdiği bazı hukuki yükümlülüklerin bulunduğunu hatırlatıldı.

UNESCO’dan yapılan açıklamada, ‘’Devletler kültür mirası listesinde bulunan kendi toprakları üzerindeki bir yapının evrensel değerini gölgeleyecek değişikliklerin yapılmamasını sağlamak zorundadır’’ denildi.