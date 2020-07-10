HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. UNESCO’dan Türkiye'ye Ayasofya Uyarısı

UNESCO’dan Türkiye'ye Ayasofya Uyarısı

10.07.2020 02:09 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) Ayasofya Müzesi’nin statüsünde yapılacak herhangi bir değişikliğin örgütün Dünya Kültür Mirası Komisyonu tarafından incelenmesi gerektiği uyarısında bulundu

UNESCO’dan Türkiye'ye Ayasofya Uyarısı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) Ayasofya Müzesi’nin statüsünde yapılacak bir değişiklik konusunda bilgilendirilmesi ve herhangi bir değişikliğin de örgütün Dünya Kültür Mirası Komisyonu tarafından incelenmesi gerektiği uyarısında bulundu. ‘’Devletler yapılacak hiçbir değişikliğin kültür mirası listesindeki bir yerin evrensel değerine zarar vermemesini güvence altına almak zorunda’’ dedi.

Danıştay’ın Ayasofya’nın statüsüyle ilgili kararını Cuma günü açıklaması bekleniyor. Reuters haber ajansına konuşan iki Türk yetkiliye göre Danıştay’ın Ayasofya’nın 1934 yılında müzeye dönüştürülmesi kararının hukuk dışı olduğuna hükmetmesi bekleniyor.

Danıştay'ın kararı öncesinde UNESCO tarafından Reuters haber ajansına yapılan açıklamada, Ayasofya’nın örgütün Kültür Mirası Listesi’nde olduğu ve bunun getirdiği bazı hukuki yükümlülüklerin bulunduğunu hatırlatıldı.

UNESCO’dan yapılan açıklamada, ‘’Devletler kültür mirası listesinde bulunan kendi toprakları üzerindeki bir yapının evrensel değerini gölgeleyecek değişikliklerin yapılmamasını sağlamak zorundadır’’ denildi.

UNESCO’nun herhangi bir değişiklikten söz konusu ülke tarafından haberdar edilmesi gerektiği ve gerekli görülmesi halinde Dünya Mirası Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınması gerektiği belirtildi.

Ayasofya'nın müze statüsünün değiştirilerek ibadete açılmasına ilişkin dava dosyası Danıştay 10. Dairesi’nde 2 Temmuz’da ele alınmış, Danıştay uluslararası arenada merakla izlenen davaya ilişkin kararını 15 gün içinde açıklayacağını bildirmişti.

Türk basınında yer alan haberlere göre hükümet, Ayasofya camiye dönüşse de burayı turistlerin ziyaretine açık bırakmaya devam etmeyi planlıyor. Bu da statüsünün hem ibadete hem de turistik ziyarete açık Sultan Ahmet Camii ile benzer olacağı yorumlarına neden oluyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması önerisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme getirmişti. Türkiye'de en çok ziyaret edilen turistik mekanların başında gelen Ayasofya, 6'ıncı yüzyıla ait bir yapı olarak hem Bizans İmparatorluğu hem de Osmanlı İmparatorluğu açısından öneme sahip.

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülme kararı, 1934 yılında, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından alınmıştı. Danıştay, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi kararının hukuki olup-olmadığını ele alıyor.

Danıştay, 2 Temmuz 2008’de Ayasofya’yla ilgili aldığı bir kararda Atatürk’ün imzasında sahtecilik yapıldığı ve aslında imzası olmadığı iddiasında bulunulmasına karşın, Ayasofya’nın müze olmasında hukuki aykırılık olmadığına karar vermişti.

Danıştay 10. Dairesi’nin o dönem oybirliğiyle aldığı ret kararında, Türkiye’nin imzacısı olduğu UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde Ayasofya’nın da yer aldığı anımsatılarak, “kültürel miras” niteliği vurgulanmıştı.

İnşası 537 yılında tamamlanan ve 900 yıl boyunca Hristiyanlıkta önemli bir sembol olarak görülmüş kilisesi olan Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethinden sonraki 500 yıl boyunca ise İslam dünyasının en büyük camilerinden biri olarak işlev görmüştü.

Ayasofya’nın statüsüyle ilgili tartışmalar ve hukuki süreç uluslararası toplum tarafından da yakından izleniyor. Dünyadaki 300 milyon Ortodoks'un lideri Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin Hristiyanlar'ı hayal kırıklığına uğratacağını, Doğu ve Batı arasında ''çatlak'' oluşturacağını söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, yapının UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığını vurgulayarak Türkiye’ye Ayasofya’nın müze statüsünün korunması çağrısı yapmış, Ayasofya’nın statüsünde yapılacak bir değişikliği ‘‘tarihi yapının mirasının eksiltilmesi’ olarak göreceklerini belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise yaptığı yazılı açıklamada , ‘‘Ayasofya, topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi Türkiye’nin mülkiyetindedir. Tabiatıyla herkes kendi düşüncesini söylemekte serbesttir. Ancak egemen haklarımız konusunda 'uyarıyoruz, dikte ediyoruz' üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir'' ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çift tatilde! Ünlü çift tatilde!
Semiha Yıldırım'a hakaret eden Özeren, gözaltına alındıSemiha Yıldırım'a hakaret eden Özeren, gözaltına alındı
YKS sınav süresi değişti! Baraj puanları düştü mü?YKS sınav süresi değişti! Baraj puanları düştü mü?

En Çok Okunan Haberler

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Ünlü iş insanı otel odasında ölü bulundu

Ünlü iş insanı otel odasında ölü bulundu

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

O zorbaların cezaları belli oldu!

O zorbaların cezaları belli oldu!

Dünyada ilk! Koronavirüsü etkisiz hale getiriyor

Dünyada ilk! Koronavirüsü etkisiz hale getiriyor

İlginizi Çekebilir

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

Diğer Haberler
Artvin'de bir ayı yavrusunu vurup köpeklere parçalattı! Yakalandı

Vahşet! Ayı yavrusunu vurup köpeklere parçalattı

Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan Levent Özeren, gözaltına alındı

Semiha Yıldırım'a hakaret eden Özeren, gözaltına alındı

Bakan Koca paylaştı: Söz istiyoruz, dolmuşlar, fazla yolcu almayacak

Sağlık Bakanı Koca’dan dolmuş kooperatiflerine çağrı

Kan donduran olay! Çöp konteynerine 16 kedi ölüsü bulundu

Kan donduran olay! Çöp konteynerine 16 kedi ölüsü bulundu

İmamoğlu ve Yavaş'tan havai fişek kararı: Artık kullanılmayacak

İmamoğlu ve Yavaş'tan havai fişek kararı: Artık kullanılmayacak

Beyoğlu'nda mağazada yangın! Mahsur kalan çalışan kurtarıldı

Beyoğlu'nda korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.