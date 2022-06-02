UNF ne demek? Instagram'da kullanılan UNF teriminin anlamı nedir, nasıl yapılır?

UNF terimi, Instagram platformunda gönderilerin altında kullanılıyor. Instagram biyografi kısımlarında da UNF terimi kullanılıyor. UNF; karşılıklı takip edilen hesaplardan biri takibi bıraktığında, diğerinin de hemen takipten çıkacağını belirten terimdir.

UNF yapanlar, gizli Instagram profillerini görüntüleyemezler. Yalnız Instagram profili açıksa onun paylaştığı gönderiler çok rahat başka hesaplarca görüntülenebilir.

UNF edilmiş Instagram hesabı akışta görüntülenemez. O kişi takipten çıkarıldığı için onunla ilgili bildirimler de alınamaz. UNF edilen kişiden tekrar bildirim alınması için ancak o hesabın yeniden takip edilmesi gerekir.

UNF ne demek?

UNF açılımı; İngilizce kökenli “Unfollow” kelimesidir. Instagram hesaplarının gönderilerinin altında yer alan “UNF” teriminin bir anlamı vardır. Bu terimi kullanan kişi, o sayfayı aslında takip etmediğini belirtmektedir.

UNF Türkçesi, birkaç nedenden dolayı sayfa takibinin bırakılması anlamına gelir. UNF terimi genellikle görülmek istenmeyen Instagram profilleri için uygulanır. Bir Instagram hesabının paylaşımları görülmek istenmediğinde UNF teriminden yararlanılır.

UNF anlamı, bir uyarı niteliği taşır. Instagram platformunda takipçi kasma konusunu önemseyenler tarafından UNF terimi çok kullanılır. Bu terime profilinde yer veren hesap, kendini takip etmeyi bırakan hesaplara anında karşılık vererek takipten çıkacağını önceden belirtmiş olur. Fenomen hesapların paylaştığı gönderi yorumlarında da UNF terimine yer verilir.

UNF nasıl yapılır?

Instagram platformunda kullanıcılar, istemedikleri hesapları takipten çıkarak onları bir daha görmek zorunda kalmazlar. Bunun için UNF yapılması gerekir. UNF yapmak için;

İlk olarak takibi bırakılacak sayfanın üzerine tıklanır.

Profile giriş yapıldıktan sonra profilin üzerindeki “takibi bırak” şeklindeki bölüme basılır.

“Takibi bırak” kısmından UNF işlemi gerçekleştirilmiş olur.

UNF işleminin arkasından o hesapla ilişki kesilmiş olur. Ancak UNF yapılan Instagram profilinin kullanıcı adını arama bölümüne yazıp, aratabilirsiniz. Profili açıksa detaylı inceleyebilirsiniz,

Takip etme işlemi tamamlandıktan sonra ilgili hesaba bildirim gitmez.

Instagram platformunda takip etme işlemi, bildirim olmadan kolayca gerçekleşir.



