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UNHCR: "Dünya genelinde 70 milyondan fazla insan yerlerinden edildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 10:34 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), dünya genelinde 70 milyon insanın savaş, zulüm ve çatışmalar yüzünden yerlerinden edildiğini bildirdi.Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Global Trend raporuna göre 70,8 milyon insan zorla yerlerinden edildi ve bu rakam bir önceki yıla göre 2,3 milyon arttı.

UNHCR: "Dünya genelinde 70 milyondan fazla insan yerlerinden edildi"

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), dünya genelinde 70 milyon insanın savaş, zulüm ve çatışmalar yüzünden yerlerinden edildiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Global Trend raporuna göre 70,8 milyon insan zorla yerlerinden edildi ve bu rakam bir önceki yıla göre 2,3 milyon arttı. Buna göre her gün 37 bin kişi yerlerinden ediliyor. Raporda kaydedilen rakamlar ayrıca 20 yıl önceki rakamların iki katı olduğunu da gösterdi.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Bu rakamlarla gördüğümüz şey savaş, çatışma ve zulüm yüzünden güvenliğe ihtiyacı olan insan sayısındaki uzun vadeli yükselen artış olduğudur. Mülteciler ve göçmenler etrafındaki dil genellikle bölücü olmakla birlikte, özellikle çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan topluluklarda cömertlik ve dayanışmanın tükendiğine tanık oluyoruz" dedi.
Raporda, Venezuela krizinin yalnızca kısmen yansıtılmasından dolayı asıl rakamın daha yüksek olacağı belirtiliyor. Dört milyon civarında Venezuelalı ülkesinden kaçtı. Venezuelalıların gittikleri bazı ülkelerden alınan rakamlar da bunun dünyanın en büyük yer değiştirme krizinin yaşandığını gösteriyor.

Rapor üç ana grubu tanımlıyor
İlk grupta, çatışma, savaş veya zulüm yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda kalan mülteciler veya insanlar var. 2018’de, dünya genelindeki mülteci sayısı 25,9 milyona ulaştı, bu rakam 2017’ye göre 500 milyon artmıştı. Bu toplam rakamın içinde 5,5 milyon Filistinli mülteci var. İkinci grupta ise 3,5 milyon sığınmacı bulunuyor. Bu insanlar, doğdukları ülke dışında uluslararası koruma altında ancak mülteci statüsü olmayan insanlar. Üçüncü grup ise ülke içinde yerlerinden edilmiş insanlar. Bu insanlar kendi ülkelerinde yerlerinden edildi ve bu insanların sayısı dünya genelinde 41,3 milyona ulaştı.
Dünyadaki tüm mültecilerin üçte ikisinden fazlası Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar ve Somali’den geldi. Suriye’nin 6,7 milyon ile diğer ülkelere göre oldukça yüksek bir rakamı var, bunu 2,7 milyon ile Afganistan takip ediyor. 2018’de 92 bin 400 mülteci yerleştirildi. Bu rakam yerleştirilmeyi bekleyen mültecilerin sadece yüzde 7’sini oluşturuyor.
Dünyada yerlerinden edilen insanların sayısı 2009 yılında 43,3 milyona ulaştı. Bu artışın çoğu, Suriye çatışmasının bir sonucu olarak 2012-2015 yılları arasında gerçekleşti. Bununla birlikte dünya genelinde, örneğin Orta Doğu’daki Irak ve Yemen’de ve ayrıca Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Güney Sudan gibi Sahra altı Afrika’nın bazı bölgelerinde başka çatışmalar yaşandı ve devam etti.
Arakan Müslümanların askeri baskılar sırasında Myanmar’daki Rakhine eyaletinden çıkarılmasının ardından 2017’nin sonunda Bangladeş’e göç etmeleri bir başka büyük krizdi. Etiyopyalılar, 2018’de göç eden en büyük nüfustu.

UNHCR:

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