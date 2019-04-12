UNIBIKE Bisiklet Fuarı açıldı

İSTANBUL,(DHA)-‘UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı' dün ikinci kez kapılarını açtı. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 14 Nisan tarihine kadar sürecek olan fuarın açılışı renkli görüntülere ve şovlara sahne oldu. Avrupa Artistik Bisiklet Şampiyonu Viola Brand fuara özel bir gösteri yaptı. Gösteri ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Yurtiçi ve yurtdışından 100'e yakın bisiklet üreticisi ile ithalatçısının katıldığı fuarda firmalar yeni ürünlerini ve modellerini sergiliyor. Ayrıca Türkiye'de ilk defa görücüye çıkacak bisiklet ve elektrikli bisiklet modelleri de stantlarda yerini aldı. Fuarda 500 liradan başlayarak her bütçeye uygun bisiklet bulunuyor. Ancak fiyatı arabalarla yarışan bisikletler de var. Fuarın en pahalı bisikleti 14 bin euroluk fiyatıyla dudak uçuklatıyor. FUARDA SON MODEL BİSİKLETLER TANITILIYOR ‘UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı' hakkında açıklama yapan fuar koordinatörü Ömer Kafkas, "Fuarımız dün başladı. Bugün ikinci günü. Yoğun bir ilgiyle karşılandı. Fuarımızda bisiklet dünyasıyla ilgili son gelişmeler, yeni ürünler ve bisiklet dünyasıyla ilgili enteresan şovlar hazırlandı. Fuarımızda en pahalı bisikletimiz 100 bin liraya kadar mevcut. Teknoloji harikası bisikletlerimiz var. Bununla birlikte 500 liraya da bisiklet mevcut. Her ihtiyaca, ekonomik gelire göre bisiklet mevcut. Bununla birlikte en yeni e-bike modelleri fuarımızda. Pedal destekli sürüş sağlayan, şehir içi ulaşımına çözüm üreten. Bunun yanında katlanır bisikletler inanılmaz derecede ilgi görüyor. Katlanır bisikletlerin en son modelleri de fuarımızda. Bununla birlikte harika şovlar var. Almanya'dan çok önemli bir misafirimiz var. Viola Brand ziyaretçiler için efsane şovlar sergiliyor. Herkesi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz" dedi. "BİSİKLET YENİDEN KEŞFEDİLDİ" Bisikletin yeniden keşfedildiğini belirten Ömer Kafkas, bunun en büyük sebeplerinden birinin ürün çeşitliliğinin artması olduğunu söyledi. Kafkas sözlerine şöyle devam etti: "Çağımızın ihtiyaçlarına göre yeni ürünler, yeni modeller tasarlandı. Bisiklet dünyasına yönelik çok ciddi yarışmalar tasarlandı. Bisiklet aktif kullanımı ile turizme, spora, sağlığa ve çevre kirliliğinin önlenmesine çok ciddi katkılar sağlayan bir araç. Bisiklete biniyorsanız obezite ve sağlıkla ilgili bir sorununuz olmuyor. Bisiklet turizmini destekliyorsanız çok ciddi bir gelir kaynağı sağlıyor. Bisiklet kullanıyorsanız trafikle ilgili bir sorun yaşamıyorsunuz. Bir araçtan bile çok daha hızlı gidebileceğiniz yerlere ulaşıyorsunuz. Sağladığı fayda ve çözümlerle bisiklet tekrar keşfedildi." Yenikapı Avrasya Gösteri ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen ‘UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı' 14 Nisan'a kadar gezilebilecek.

