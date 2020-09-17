HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. UNICEF: 150 milyon çocuk daha yoksullaştı

UNICEF: 150 milyon çocuk daha yoksullaştı

17.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

UNICEF ve Save the Children yardım örgütlerinin raporuna göre, pandemi nedeniyle 150 milyon çocuk daha yoksullaştı.

UNICEF: 150 milyon çocuk daha yoksullaştı

Yoksulluk içinde yaşayan çocukların sayısı 1 milyar 200 milyona yükseldi.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, küresel koronavirüs salgını, dünya genelinde 150 milyon çocuğun daha yoksullaşmasına yol açtı. UNICEF ile Save the Children örgütü tarafından Perşembe günü New York'ta açıklanan raporda, dünyada yoksulluk içinde yaşayan kız ve erkek çocukların sayısının yüzde 15 civarında artarak 1 milyar 200 milyona yükseldiği belirtildi.

UNICEF'in raporunda 70'den fazla ülkede çocukların eğitim, sağlık hizmetleri, gıda ve temiz suya erişimi ile hijyen durumu gibi veriler değerlendirildi.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, "Covid-19 ve salgının yayılmasının önlenmesi için getirilen kısıtlamalar milyonlarca çocuğun yoksullaşmasına yol açtı" dedi. Fore, koronavirüs pandemisi nedeniyle yoksullaşabilecek çocukların sayısının gelecek aylarda artabileceği uyarısında bulundu. İnsanlığın bir krizin sonu yerine daha başında olduğunu vurgulayan Fore, görece yüksek gelire sahip ailelerin Covid-19 salgını nedeniyle yoksullaşabileceğine dikkat çekti.

UNICEF ve Save the Children yardım örgütü, hükümetlere çağrıda bulunarak çocukların yoksullaşması sorununun çözümüne öncelik vermelerini talep etti.

dpa,epd/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
Boeing, 737 Max'in tasarım hatalarını sistematik olarak gizlediBoeing, 737 Max'in tasarım hatalarını sistematik olarak gizledi
Maymunlu paylaşımlarıyla tepki çeken fenomen Meriç İzgi kimdir? Maymunlu paylaşımlarıyla tepki çeken fenomen Meriç İzgi kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Diğer Haberler
Boeing, 737 Max'in tasarım hatalarını sistematik olarak gizledi
Boeing, 737 Max'in tasarım hatalarını sistematik olarak gizledi
Böylesi görülmedi! Gökten yağmur gibi ölü kuş yağıyor
Böylesi görülmedi! Gökten yağmur gibi ölü kuş yağıyor
Uganda 200 'çıplak mahkumun' peşine düştü
Uganda 200 'çıplak mahkumun' peşine düştü
DSÖ uzmanı: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız
DSÖ uzmanı: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız
Paşaca Şelalesi tabiat parkı ilan edildi
Türkiye'nin en uzun şelalelerinden biri! Tabiat parkı ilan edildi
Sahilde çöpleri toplarken alüminyum folyoya sarılı beyin buldu
Sahilde çöpleri toplarken alüminyum folyoya sarılı beyin buldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.