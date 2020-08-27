UNICEF: 463 milyon çocuk eğitimden mahrum kaldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen aylarda okulların kapatılması nedeniyle dünya genelindeki öğrencilerin en az üçte birinin eğitim imkanlarından mahrum kaldığını açıkladı.

UNICEF tarafından Perşembe günü yayımlanan rapora gore, yaklaşık 463 milyon çocuk yüz yüze eğitime alternatif olarak sunulan eğitim programlarına katılamıyor.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, çocukların "çocukların aylardır eğitim imkanlarından mahrum kalmalarının, küresel bir eğitim krizine işaret ettiğini" vurguladı. Fore, bunun "ekonomik ve sosyal etkilerinin on yıllar boyunca hissedileceğini" de sözlerine ekledi.

UNICEF, pandemi nedeniyle uygulanan ulusal ve yerel karantinalar yüzünden yaklaşık 1,5 milyar çocuğun okula gidemediğine dikkat çekti.

Hükümetlere güvenli koşulların sağlanması şartıyla okulların yeniden açılmasını öncelik haline getirme çağrısında bulunan örgüt, okulların yeniden açılmasının mümkün olmadığı durumlarda da eğitim programlarının çocukların kaçırdıkları dersleri telafi edecek şekilde düzenlenmesi tavsiyesinde bulundu. Bunun yanı sıra örgüt, okulların yeniden açılmasına dair planların özellikle dezavantajlı konumdaki çocuklar için, uzaktan eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirler içermesi gerektiğini belirtti. UNICEF, okulların ve eğitim sistemlerinin gelecekte yaşanabilecek muhtemel krizlerle daha iyi baş edebilecek şekilde güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.