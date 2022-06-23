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UNICEF: 8 milyon çocuk açlıktan ölmek üzere

23.06.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNICEF, açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olan 8 milyon çocuk için G7 liderlerinden 1,2 milyar dolarlık yardım paketi talep etti.

UNICEF: 8 milyon çocuk açlıktan ölmek üzere

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gıda kıtlığından en çok etkilenen 15 ülkedeki milyonlarca çocuk için harekete geçti.

Afganistan, Burkina Faso, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Haiti, Kenya, Madagaskar, Mali, Nijer, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Yemen'de 5 yaş ve altındaki 8 milyon çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı ölme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıklayan UNICEF, çocuk ölümlerinde yaşanması muhtemel patlamanın engellenmesine yardımcı olunması için bu ülkeleri bir "hızlandırma planına dâhil ettiğini" duyurdu.

UNICEF, küresel gıda krizinin etkilerinin ağırlaşmasından ötürü sene başından beri 260 bin çocuğun daha ölüm riski seviyesine geldiğini ve bunun dakikada bir çocuk anlamına geldiğini belirterek alınması gereken önlemlerin aciliyetine dikkat çekti. Yaşanan krizin derinleşmesinde, Ukrayna savaşı sebebiyle artan gıda fiyatları, birçok ülkede iklim değişikliği nedeniyle görülen uzun süreli kuraklık ve pandeminin ekonomik etkilerinin rol oynadığı belirtildi.

Söz konusu 15 ülkenin acilen gıda ve ilaç yardımına ihtiyaç duyduğunu ifade eden UNICEF, önümüzdeki günlerde Almanya'da bir araya gelecek olan G7 liderlerine çağrıda bulundu.

UNICEF; Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 liderlerinden 1,2 milyar dolarlık bir yardım paketi talep etti.

DW/CÖ,JD

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