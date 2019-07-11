UNICEF: ‘Arakanlı Mülteci Çocuklar Çaresizlik İçinde’

Dünyada yaşanan, çatışma, savaş ve afetler en fazla çocukları etkiliyor. Mynamar’da hükümetin Arakanlı Müslümanlara etnik ayrımcılık nedeniyle uyguladığı şiddet yüzünden komşu ülke Bangladeş’e sığınan yüz binlerce mültecinin arasında çok sayıda çocuk da var.
Tehlikeli yolculuklardan sonra Bangladeş’teki kamplara sığınan mülteci çocukların yaşadığı zorluklar nerdeyse hiç bitmiyor.
Arakanlı çocuklar şimdi de bölgede muson yağmurları mevsiminin başlamasıyla birlikte meydana gelen toprak kaymaları ve selle mücadele ediyor.
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Bangladeş’te yoğun yağan muson yağmurları yüzünden savunmasız durumda olan çocukların çaresiz bir durumda olduklarını açıkladı.
500 bin çocuğun acil yardıma ihtiyacı var
UNICEF yetkilileri, Bangladeş’in Cox Bazar bölgesinde bulunan mülteci kamplarının bir çoğunun muson yağmurlarının yıkıcı etkisinden hasar gördüğünü, kamplarda bulunan yaklaşık 500 bin Arakanlı çocuğun acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.
Yetkililer bölgede zarar gören ve çöken altyapı nedeniyle durumun giderek daha da korkunç bir hale geldiğini kaydetti.
UNICEF Bangladeş Temsilcisi olarak görev yapan Alain Balandi Domsam, Arakanlı mültecilerin bulunduğu kamplardaki insani ihtiyaçların giderek arttığını, durumun hava şartları yüzünden giderek daha da kötüye gittiğini kaydetti.
UNICEF, çocuk eğitim merkezleri ve sağlık tesisleri gibi hayati yerlerde altyapının tamamen zarar gördüğünü veya tahrip edildiğini açıkladı.
Bugüne kadar, UNICEF’e ait beş merkezin ağır hasar gördüğü, 750'nin üzerindeki merkezin ise kısmen hasar gördüğü belirtildi.
Eğitim merkezlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle 60 bin Arakanlı mülteci çocuğun eğitimlerine ara vermek zorunda kaldığı kaydedildi. Bir çok yerde çocukların ve ailelerinin güvenli içme suyuna ulaşamadığı belirtildi.
En az 47 su dağıtım noktası ve şebekesi ve 600'den fazla tuvaletin etkilenmesi veya hasar görmesi yüzünden çocukların bulaşıcı hastalıklar ve ishal gibi bir çok sağlık riskiyle karşı karşıya kaldıkları kaydedildi.
BM Dünya Gıda Programı (WFP), Cox Bazar’daki kampta yıkıcı yağışlardan etkilenenlere mültecilere insani yardımın artırılması için çalışmalarını hızlandırdı. WFP, 160 bin kişilik acil durum paketlerini dünden itibaren dağıtmaya başladığını açıkladı.
WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, "Bu şiddetli yağışların yol açtığı zarar yüzünden bölgedeki durum kritik olmaya devam ediyor. İnsani yardımın kesilmesi veya azalması durumunda mültecilerin durumu hızla kötüleşebilir” dedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum