UNICEF: ‘Arakanlı Mülteci Çocuklar Çaresizlik İçinde’

Dünyada yaşanan, çatışma, savaş ve afetler en fazla çocukları etkiliyor. Mynamar’da hükümetin Arakanlı Müslümanlara etnik ayrımcılık nedeniyle uyguladığı şiddet yüzünden komşu ülke Bangladeş’e sığınan yüz binlerce mültecinin arasında çok sayıda çocuk da var.

Tehlikeli yolculuklardan sonra Bangladeş’teki kamplara sığınan mülteci çocukların yaşadığı zorluklar nerdeyse hiç bitmiyor.

Arakanlı çocuklar şimdi de bölgede muson yağmurları mevsiminin başlamasıyla birlikte meydana gelen toprak kaymaları ve selle mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Bangladeş’te yoğun yağan muson yağmurları yüzünden savunmasız durumda olan çocukların çaresiz bir durumda olduklarını açıkladı.

500 bin çocuğun acil yardıma ihtiyacı var

UNICEF yetkilileri, Bangladeş’in Cox Bazar bölgesinde bulunan mülteci kamplarının bir çoğunun muson yağmurlarının yıkıcı etkisinden hasar gördüğünü, kamplarda bulunan yaklaşık 500 bin Arakanlı çocuğun acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Yetkililer bölgede zarar gören ve çöken altyapı nedeniyle durumun giderek daha da korkunç bir hale geldiğini kaydetti.