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UNICEF, Çin’e yardım malzemesi gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 10:41 | Son Güncelleme

UNICEF, Çin’deki korona virüsü nedeniyle Shangai kentine uçakla yardım malzemeleri gönderdi.Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’ndan (UNICEF) bir adım geldi.

UNICEF, Çin’deki korona virüsü nedeniyle Shangai kentine uçakla yardım malzemeleri gönderdi.
Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’ndan (UNICEF) bir adım geldi. UNICEF’in Kopenhag’daki lojistik merkezinden Çin’deki sağlık görevlileri için solunum maskeleri ve koruyucu giysilerin bulunduğu yardım kolileri uçakla Çin’in Shangai kentine gönderildi. 6 ton ağırlığındaki malzemelerin Wuhan kentine götürüleceği bildirilirken önümüzdeki günlerde yardım malzemelerinin gönderilmeye devam edeceği belirtildi.
UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, "Bu korona virüsü son derece hızlı bir şekilde yayılıyor ve gerekli tüm kaynakların hızla tükenmesine neden oluyor" dedi. Fore, "Virüsün çocuklar üzerindeki etkisi veya kaç kişinin etkilenebileceği hakkında yeterince bilgimiz olmayabilir ancak yakından izleme ve önlemenin kilit öneme sahip olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan UNICEF’in, Çin Ticaret Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer BM ajansları da dahil olmak üzere Çin makamlarıyla, gelişmeleri ve gereken ihtiyaçları izlemek için temas halinde olduğu ifade edildi.

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