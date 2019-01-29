UNICEF çocuklar için yardım çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dünya genelindeki insani krizler nedeniyle risk altında olan 41 milyon çocuğa ulaşabilmek için 3,9 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu.

UNICEF'in 2019 Çocuklara İnsani Yardım Raporu'nda, Suriye, Yemen, Irak ve Bangladeş'in yanı sıra bazı Afrika ülkelerindeki milyonlarca çocuğun durumuna dikkat çekildi. UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, Cenevre'de yaptığı açıklamada "Bugün milyonlarca çocuk korkunç bir şiddete ve yoksulluğa maruz kalıyor. Onların oyun oynayabilekleri güvenli bir yer ve psikolojik olarak destek alma şansları olmadığı müddetçe görünmez yaraları asla iyileşmeyecek" şeklinde konuştu.

UNICEF 41 milyon çocuğa yardım eli uzatarak, onların temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve kriz zamanlarında da eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlamayı hedefliyor. Kurum geçen sene de 3,8 milyar dolarlık yardım çağrısında bulunmuş ve hedeflediği yardımların dörtte üçüne ulaşmıştı.

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