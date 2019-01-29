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UNICEF çocuklar için yardım çağrısında bulundu

29.01.2019 20:48 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) hem kriz bölgelerindeki çocuklara yardım etmek hem de gençlere daha iyi bir eğitim şartları sağlamak için adım attı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dünya genelindeki insani krizler nedeniyle risk altında olan 41 milyon çocuğa ulaşabilmek için 3,9 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu.

UNICEF'in 2019 Çocuklara İnsani Yardım Raporu'nda, Suriye, Yemen, Irak ve Bangladeş'in yanı sıra bazı Afrika ülkelerindeki milyonlarca çocuğun durumuna dikkat çekildi. UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, Cenevre'de yaptığı açıklamada "Bugün milyonlarca çocuk korkunç bir şiddete ve yoksulluğa maruz kalıyor. Onların oyun oynayabilekleri güvenli bir yer ve psikolojik olarak destek alma şansları olmadığı müddetçe görünmez yaraları asla iyileşmeyecek" şeklinde konuştu.

UNICEF 41 milyon çocuğa yardım eli uzatarak, onların temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve kriz zamanlarında da eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlamayı hedefliyor. Kurum geçen sene de 3,8 milyar dolarlık yardım çağrısında bulunmuş ve hedeflediği yardımların dörtte üçüne ulaşmıştı.

UNICEF'ten yeni eylem planı "Geleceğin Nesli"

UNICEF'in projelerinden bir diğeri de gençlerin daha iyi eğitim alabilmesini amaçlayan "Geleceğin Nesli" faaliyet planı. İngilizce "Sınırsız Nesil" olarak da geçen program hakkında bilgi veren UNICEF Almanya örgütünün hamisi Elke Büdenbender, gençlerin gelecekte daha iyi perspektiflere sahip olması amacıyla hayata geçirilen plan için hükümetlerin, ticaret dünyasının ve kalkınma yardımı sunan kurum ve kuruluşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da beraber hareket edeceğini belirtti.

Aynı zamanda Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'ın eşi olan Büdenbender bugün dünya nüfusunun dörtte birinin 24 yaş ve altı olduğuna ve bunların büyük bir kesiminin de Asya ve Afrika'da yaşadığını belirtti.

Eylem planı ile, ilköğretim sonrası okullara giden çocuk oranının artırılması, ders kalitesinin yükseltilmesi ve gelecekte önem taşıyacak becerilerin öğretilmesi öngörülüyor. Büdenbender, gelişmekte olan ülkelerde özellikle kız çocuklarının teşviki ve güçlendirilmesinin ön plana çıkarılacağını vurguladı.

DPA,EPD/NS,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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