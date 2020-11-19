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UNICEF: ‘Çocuklar Salgının Etkisini Uzun Yıllar Yaşayacak’

19.11.2020 23:45 | Son Güncelleme:
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UNICEF: ‘Çocuklar Salgının Etkisini Uzun Yıllar Yaşayacak’

BM Çocuk Fonu UNICEF, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü nedeniyle yayınladığı raporda, halen devam eden salgın hastalığın tüm neslin geleceğini riske attığı, genç nesillerin tamamının eğitimine, beslenmesine ve refahına etki ederek yaşamlarını değiştireceği uyarısında bulundu

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), 20 Kasım Dünya Çocuk Günü nedeniyle yayınladığı raporda, halen devam eden salgın hastalığın tüm neslin geleceğini riske attığı, genç nesillerin tamamının eğitimine, beslenmesine ve refahına etki ederek yaşamlarını değiştireceği uyarısında bulundu.

UNICEF, çocukların salgın hastalığın etkisini çok uzun yıllar daha yaşayacağını belirterek, hükümetlere ciddi ve kilit adımları bir an önce atmaları çağrısında bulundu.

UNICEF yayınladığı raporda, ellerindeki son verilere göre 87 ülkede saptanan 25 milyon 700 bin Corona virüsü vakasının yüzde 11’ini 20 yaş altı gençler ve çocukların oluşturduğunu kaydetti.

Raporda, çocukların salgın hastalıktan diğer yaş gruplarına göre daha az etkilenmesine rağmen son verilere göre dolaylı yoldan geleceklerini tehdit edecek derecede etkilendikleri belirtildi. Salgın hastalığın çocuk ve gençlerin sağlığı, beslenmesi, eğitimi gibi temel hizmetlerdeki aksamaların uzun vadede ciddi sorunlar yaratacağı kaydedildi.

570 milyon çocuğun eğitimi aksadı

Raporda, salgın hastalığın yol açtığı şiddetli küresel ekonomi durgunluğun çocukları daha da yoksullaştırdığı, dışlama ve eşitsizliği arttırdığı belirtildi. Önümüzdeki dönemde salgın hastalığa karşı bulunacak aşı yaraları hafifletecek olsa da çocukların daha uzun yıllar salgın hastalığın olumsuz etkilerini yaşamaya devam edeceği ifade edildi.

Salgın hastalık nedeniyle okulların kapatıldığı 30 ülkedeki 570 milyon çocuğun salgın hastalıktan etkilendiği, bunun da dünyada okula kayıtlı öğrencilerin yüzde 33’ünü oluşturduğu bilgisi verildi. Salgın hastalıkla birlikte açlık sınırında yaşayan çocuk sayısının yüzde 15 arttığı belirtildi.

Hükümetlere altı maddelik çağrı

UNICEF, salgın hastalıktan etkilenen çocukların mağduriyetini azaltması için hükümetlere çağrıda bulundu.

UNICEF, BM üyesi ülkelerin hükümetlerine yaptığı çağrıda altı öneride bulundu:

- Çocuklar arasında eğitimde oluşan dijital kullanım farklarını derhal kapatın.

- Çocukların beslenme, güvenli içme suyu, sağlık, hijyen ve sanitasyon hizmetlerine erişimini güvence altına alın.

- Aşıların uygun ve her çocuk için ulaşılabilirliğini sağlayın.

- Çocuklara ve gençlere ruh sağlığı desteği sağlayın.

- Çocukları şiddet ve ihmalden koruyun; çatışma, afet ve yerlerinden edilmenin kurbanı olan çocukları ve ailelerini desteklemek için çabaları arttırın

- Çocukları yoksulluk ve açlık sınırında yaşamdan kurtarmak için daha fazla çaba ortaya koyun.

“Bu kriz son olmayacak”

Raporun önsözünde UNICEF Direktörü Henrietta H. Fore'nin, ‘20 Kasım Dünya Çocuk Günü’ nedeniyle yayınladığı mesaja yer verildi.

Salgın hastalığın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisinin giderilmesi için daha yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Fore, şunları kaydetti:

“Bu, çoğumuzun yaşamlarımızda gördüğü ilk gerçek küresel kriz ve bu kriz son olmayacak. Dünyanın her neresinde yaşarsak yaşayalım salgın hastalık hepimizi etkiliyor. Şimdiye kadar çocuklar hiç bu kadar risk altında olmamıştı. Salgın hastalık nedeniyle artacak küresel ekonomik kriz çocuklara daha da kötü günler yaşatacak. Dünya, salgının ekonomik sonuçlarıyla ve bunun hükümet ve özel sektör üzerindeki etkisiyle uğraşıyor. Çocuklara yönelik riskler azalmıyor, aksine artıyor. Salgın hastalık sonrasında her şey çocuklar için normale dönmeyecek. Çünkü salgın hastalık öncesinde de hiç bir şey çocuklar için normal değildi. Dünya Çocuk Günü, her çocuk için daha iyi bir geleceği yeniden hayal edecekleri bir gün olmalıdır. Çocuklar hastalanabilir ve hastalığı yayabilirken bu buzdağının sadece görünen küçük bir kısmı. Kilit hizmetlerde aksamalar ve artan yoksulluk oranları çocuklar için en büyük tehdidi oluşturuyor. Kriz ne kadar uzun sürerse, çocukların eğitimi, sağlığı, beslenmesi ve refahı üzerindeki etkisi de o kadar derin olacak. Bu da bütün bir neslin geleceğinin risk altında olması demek.”

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