UNICEF: ‘Çocuklar Salgının Etkisini Uzun Yıllar Yaşayacak’

UNICEF, çocukların salgın hastalığın etkisini çok uzun yıllar daha yaşayacağını belirterek, hükümetlere ciddi ve kilit adımları bir an önce atmaları çağrısında bulundu.

- Aşıların uygun ve her çocuk için ulaşılabilirliğini sağlayın.

- Çocuklara ve gençlere ruh sağlığı desteği sağlayın.

- Çocukları şiddet ve ihmalden koruyun; çatışma, afet ve yerlerinden edilmenin kurbanı olan çocukları ve ailelerini desteklemek için çabaları arttırın

- Çocukları yoksulluk ve açlık sınırında yaşamdan kurtarmak için daha fazla çaba ortaya koyun.

“Bu kriz son olmayacak”

Raporun önsözünde UNICEF Direktörü Henrietta H. Fore'nin, ‘20 Kasım Dünya Çocuk Günü’ nedeniyle yayınladığı mesaja yer verildi.

Salgın hastalığın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisinin giderilmesi için daha yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Fore, şunları kaydetti:

“Bu, çoğumuzun yaşamlarımızda gördüğü ilk gerçek küresel kriz ve bu kriz son olmayacak. Dünyanın her neresinde yaşarsak yaşayalım salgın hastalık hepimizi etkiliyor. Şimdiye kadar çocuklar hiç bu kadar risk altında olmamıştı. Salgın hastalık nedeniyle artacak küresel ekonomik kriz çocuklara daha da kötü günler yaşatacak. Dünya, salgının ekonomik sonuçlarıyla ve bunun hükümet ve özel sektör üzerindeki etkisiyle uğraşıyor. Çocuklara yönelik riskler azalmıyor, aksine artıyor. Salgın hastalık sonrasında her şey çocuklar için normale dönmeyecek. Çünkü salgın hastalık öncesinde de hiç bir şey çocuklar için normal değildi. Dünya Çocuk Günü, her çocuk için daha iyi bir geleceği yeniden hayal edecekleri bir gün olmalıdır. Çocuklar hastalanabilir ve hastalığı yayabilirken bu buzdağının sadece görünen küçük bir kısmı. Kilit hizmetlerde aksamalar ve artan yoksulluk oranları çocuklar için en büyük tehdidi oluşturuyor. Kriz ne kadar uzun sürerse, çocukların eğitimi, sağlığı, beslenmesi ve refahı üzerindeki etkisi de o kadar derin olacak. Bu da bütün bir neslin geleceğinin risk altında olması demek.”