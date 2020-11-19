UNICEF: ‘Çocuklar Salgının Etkisini Uzun Yıllar Yaşayacak’

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), 20 Kasım Dünya Çocuk Günü nedeniyle yayınladığı raporda, halen devam eden salgın hastalığın tüm neslin geleceğini riske attığı, genç nesillerin tamamının eğitimine, beslenmesine ve refahına etki ederek yaşamlarını değiştireceği uyarısında bulundu. UNICEF, çocukların salgın hastalığın etkisini çok uzun yıllar daha yaşayacağını belirterek, hükümetlere ciddi ve kilit adımları bir an önce atmaları çağrısında bulundu. UNICEF yayınladığı raporda, ellerindeki son verilere göre 87 ülkede saptanan 25 milyon 700 bin Corona virüsü vakasının yüzde 11’ini 20 yaş altı gençler ve çocukların oluşturduğunu kaydetti. Raporda, çocukların salgın hastalıktan diğer yaş gruplarına göre daha az etkilenmesine rağmen son verilere göre dolaylı yoldan geleceklerini tehdit edecek derecede etkilendikleri belirtildi. Salgın hastalığın çocuk ve gençlerin sağlığı, beslenmesi, eğitimi gibi temel hizmetlerdeki aksamaların uzun vadede ciddi sorunlar yaratacağı kaydedildi.

570 milyon çocuğun eğitimi aksadı Raporda, salgın hastalığın yol açtığı şiddetli küresel ekonomi durgunluğun çocukları daha da yoksullaştırdığı, dışlama ve eşitsizliği arttırdığı belirtildi. Önümüzdeki dönemde salgın hastalığa karşı bulunacak aşı yaraları hafifletecek olsa da çocukların daha uzun yıllar salgın hastalığın olumsuz etkilerini yaşamaya devam edeceği ifade edildi. Salgın hastalık nedeniyle okulların kapatıldığı 30 ülkedeki 570 milyon çocuğun salgın hastalıktan etkilendiği, bunun da dünyada okula kayıtlı öğrencilerin yüzde 33’ünü oluşturduğu bilgisi verildi. Salgın hastalıkla birlikte açlık sınırında yaşayan çocuk sayısının yüzde 15 arttığı belirtildi. Hükümetlere altı maddelik çağrı UNICEF, salgın hastalıktan etkilenen çocukların mağduriyetini azaltması için hükümetlere çağrıda bulundu. UNICEF, BM üyesi ülkelerin hükümetlerine yaptığı çağrıda altı öneride bulundu: - Çocuklar arasında eğitimde oluşan dijital kullanım farklarını derhal kapatın. - Çocukların beslenme, güvenli içme suyu, sağlık, hijyen ve sanitasyon hizmetlerine erişimini güvence altına alın.