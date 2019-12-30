UNICEF: ‘Çocuklara Saldırılar Son On Yılda Üç Kat Arttı’

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Fonu UNICEF, çocuklara saldırıların çok fazla olduğu bir on yılın geride kaldığını açıkladı.
UNICEF, 2010 yılından itibaren günümüze kadar çocuklara yönelik saldırı ve şiddet oranlarının bir önceki döneme göre üç kat arttığını bildirdi.
UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2010 yılından günümüzeçocuklara yönelik doğrulanmış saldırılarda üç kat artış kaydedildiğini söyledi.
Fore, geride kalan son on yıl içinde dünyanın dört bir yanında meydana gelen çatışmaların çok daha uzun sürdüğünü, bunların daha fazla çocuk yaştaki insan hayatına mal olduğunu belirterek, çocuklara yönelik saldırı ve şiddetin bu son on yıl içerisinde ciddi bir artış kaydettiğini açıkladı.
UNICEF Direktörü Fore, ellerindeki doğrulanmış verilere göre son on yılda çocuklara yönelik günde ortalama 45 saldırı ve şiddet olayının kayıtlara geçtiğini belirtti.
UNICEF Direktörü Fore, ‘Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1989 yılında kabul edilmesi sonrasında çocuklara yönelik saldırıların en yüksek oranlara ulaştığını kaydetti.
“Çocuklara yönelik her türlü suç eğilimi tırmanıyor”
Dünyada devam eden çatışmalarda tarafların en temel savaş kurallarından biri olan çocukların korunması kuralına uymadığını belirten Fore, “Çocuklara yönelik saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Dünyada yaşanan onlarca çatışmada çocuklar öldürülüyor. Yuvalarını terk etmek zorunda kalıyor. Çocuklara yönelik her türlü şiddet eğilimi giderek tırmanıyor” dedi
BM, 2018 yılında çocuklara yönelik 24 binden fazla ağır suç ihlalinin meydana geldiğini kaydetti. BM çocuklara yönelik doğruladıkları suç ihlallerinin öldürme, sakat bırakma, cinsel şiddet, kaçırma, çocuk istihdamı, okul ve hastanelere yönelik saldırılar olarak gerçekleştiğini kaydetti.
“Çocuklara yönelik saldırılara derhal son verin”
Elde edilen rakamların 2010'da kaydedilenden iki buçuk kat daha fazla olduğu belirtildi.
BM’ye göre çocuklara yönelik saldırılar ve şiddet 2019 boyunca da hız kesmedi.
Yılın ilk yarısında çocuklara yönelik on bin suç ihlali kayıtlara geçti. 2019 yılında kayıtlara geçen çocuklara yönelik ihlallerin en fazla Suriye, Kongo ve Ukrayna’da meydana geldiği belirtildi.
UNICEF tüm savaşan tarafları uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye, çocuklara yönelik ihlallere ve okul, hastane ve baraj gibi sivil altyapıya yönelik saldırılara derhal son verme çağrısında bulundu.
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