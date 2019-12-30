UNICEF: ‘Çocuklara Saldırılar Son On Yılda Üç Kat Arttı’

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Fonu UNICEF, çocuklara saldırıların çok fazla olduğu bir on yılın geride kaldığını açıkladı.

UNICEF, 2010 yılından itibaren günümüze kadar çocuklara yönelik saldırı ve şiddet oranlarının bir önceki döneme göre üç kat arttığını bildirdi.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2010 yılından günümüzeçocuklara yönelik doğrulanmış saldırılarda üç kat artış kaydedildiğini söyledi.

Fore, geride kalan son on yıl içinde dünyanın dört bir yanında meydana gelen çatışmaların çok daha uzun sürdüğünü, bunların daha fazla çocuk yaştaki insan hayatına mal olduğunu belirterek, çocuklara yönelik saldırı ve şiddetin bu son on yıl içerisinde ciddi bir artış kaydettiğini açıkladı.

UNICEF Direktörü Fore, ellerindeki doğrulanmış verilere göre son on yılda çocuklara yönelik günde ortalama 45 saldırı ve şiddet olayının kayıtlara geçtiğini belirtti.

UNICEF Direktörü Fore, ‘Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1989 yılında kabul edilmesi sonrasında çocuklara yönelik saldırıların en yüksek oranlara ulaştığını kaydetti.