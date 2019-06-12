HABER

UNICEF: En "aile dostu" ülke İsveç

12.06.2019 19:22 | Son Güncelleme

UNICEF’in raporuna göre, İsveç aileler için en ideal yasal düzenlemelere sahip ülke.

UNICEF: En "aile dostu" ülke İsveç

Türkiye ve ABD ise aile dostu politikaların oldukça sınırlı olması nedeniyle listede yer almadı.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından açıklanan bir rapor, İsveç’in aileler için en ideal politikaya sahip ülke olduğunu ortaya koydu.

Almanya’nın Köln kentinde açıklanan rapora göre, İsveç’i Norveç, İzlanda, Estonya ve Portekiz izledi. Almanya ise söz konusu sıralamada altıncı sırada yer aldı.

Raporda İsviçre, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve İrlanda hükümetlerinin aile politikaları açısından beklentileri karşılamada en yetersiz kaldığı ülkeler olduğu belirtildi. Sıralamaya alınmayan ABD’de ücretli ebeveynlik izni için federal düzeyde bir yasal düzenlemenin bulunmadığına dikkat çekildi. Avustralya, Şili, İsrail, Türkiye ve Yeni Zelanda ise anne-babalara tanınan çocuk bakım izni ve okul öncesi çocuk bakımına devlet desteğinin oldukça sınırlı olması nedeniyle listede yer almadı.

Araştırmacıların en zengin 41 ülkenin 2016 yılına ait verilerini karşılaştırdığı raporda tam maaşlı ebevenylik izni ve "babalar için özel ebeveynlik izninin" süresi dikkate alındı. Buna göre, İsveç’te tam maaşlı ebeveynlik izninin 35 hafta olduğu, bunun yaklaşık 11 haftasından babaların yararlanabildiği belirtildi. Ülkede üç yaş altı çocukların yaklaşık yarısının devletin sunduğu okul öncesi bakım imkanlarından yararlandığı, üç-altı yaş aralığındaki çocuklar için ise söz konusu oranın yaklaşık yüzde 97 olduğu belirtildi.

Almanya’da ise ebeveynlik izninin 43 hafta olmasına karşın, babaların bu izinden yararlanma oranının 5,7 hafta olduğu kaydedildi.

En uzun annelik izni Estonya'da

Diğer yandan raporda Estonya’nın 85 hafta ile en uzun süreli ücretli annelik izni sağlayan ülke olduğuna dikkat çekildi. Estonya’yı 72 hafta ile Macaristan ve 61 hafta ile Bulgaristan izledi.

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, ebeveynlik izninin anne-babalar ve çocuklar arasındaki bağı güçlendirdiğine dikkat çekerek, "Küçük çocukların bakımı için uygun atmosferi sağlamak üzere ebeveynleri destekleyen hükümetlere ihtiyacımız var" diye konuştu.

Örgüt, en az altı ay ebeveynlik izninin yanı sıra, çocukların doğumundan okul hayatına adım atışlarına kadar nitelikli ve mali açıdan karşılanabilir çocuk bakımına küresel standartlarda erişim sağlanmasını talep ediyor.

KNA/SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...
Arnavutluk ve K.Makedonya'nın AB Üyelik Müzakereleri ErtelenebilirArnavutluk ve K.Makedonya'nın AB Üyelik Müzakereleri Ertelenebilir
Kosova’da Bill Clinton’a Cumhurbaşkanlığı NişanıKosova’da Bill Clinton’a Cumhurbaşkanlığı Nişanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

AK Parti'den Binali Yıldırım için 81 ile afiş pankart talimatı

AK Parti'den Binali Yıldırım için 81 ile afiş pankart talimatı

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'da büyük eyleme polis müdahalesi: 400 kişiye gözaltı

Büyük eyleme polis müdahalesi: 400 kişiye gözaltı

Trump: Beceriksiz ve budala

Trump: Beceriksiz ve budala

Gana'da sağlığı tehdit eden bölge!

Buraya giren hasta olup çıkıyor

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

ABD’den İngiltere’ye Assange için iade talebi

ABD’den İngiltere’ye Assange için iade talebi

Yayınladığı mesaj başını yaktı!

Uçaktan iner inmez öyle bir paylaşım yaptı ki... Rezalet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.