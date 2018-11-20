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UNICEF En Genç İyi Niyet Elçisini Seçti

20.11.2018 23:45 | Son Güncelleme

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Netflix’in çok izlenen dizisi Stranger Things’in başrol oyuncularından 14 yaşındaki Millie Bobby Brown’ı Dünya Çocuklar Günü’nde kurumun en genç iyi niyet elçisi ilan etti

UNICEF En Genç İyi Niyet Elçisini Seçti

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Netflix’in çok izlenen dizisi Stranger Things’in başrol oyuncularından 14 yaşındaki Millie Bobby Brown’ı Dünya Çocuklar Günü’nde kurumun en genç iyi niyet elçisi ilan etti.

BM merkezinde Reuters haber ajansına açıklama yapan Brown, “Eğitim, şiddet ve zorbalığın sona ermesi konularında çalışmalar yapacağım. Çocukların güvenli bir ortama ve temiz içme suyuna sahip olmaları için çalışacağım” dedi.

Emmy adaylıkları da olan Brown, Stranger Things dizisinde kayıp bir erkek çocuğunu kurtarmak için çalışan özel güçlere sahip bir kızı canlandırıyor.

Brown, UNICEF’in New York’ta 2016’da yapılan 70’inci yıl dönümü kutlamaları sırasında sahneye çıkmış ve sevilen İngiliz futbolcu David Beckham’la röportaj yapmıştı.

Reuters’ın dünya liderlerine bir mesajınız var mı sorusuna Brown’un yanıtı “Bizi dinleyin, Gençlik çok güçlü” oldu.

Brown, UNICEF için 18 milyon takipçisi olan Instagram hesabını da kullanacak. Genç oyuncu Time dergisinin “Dünyanın En Çok Etki Sahibi 100 Kişisi” listesinde de yer almıştı.

Brown, basın toplantısında aynı unvana sahip eski oyuncu Audrey Hepburn’un de kahramanı olduğunu söyledi. Brown, Hepburn’un bir sözünden alıntı yaptı. “Yaşlandıkça iki eliniz olduğunu keşfedeceksiniz. Biri diğerlerine yardım etmek için diğeri ise kendinize yardım etmek için” diyen Brown, “Benim niyetim de tam olarak bu” diye konuştu.

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