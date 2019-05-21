UNICEF Paris'te sergi açtı

PARİS (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk ve mülteci çocukların fotoğraflarının yer aldığı "Geleceğin Hayalleri" sergisi açtı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile UNICEF Türkiye'nin ortaklığında açılan serginin açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Paris'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun selamlarını ileten Ersöz, bakanın, UNICEF'in bir sonraki programına katılacağını söyledi. Türkiye'de buna benzer, Suriye ile ilgili birçok faaliyetin gerçekleştirildiğini ifade eden Ersöz, bu programın gerçekleşmesinden dolayı UNICEF Fransa, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, İran asıllı Fransız fotoğrafçı Reza Deghati ve Avrupa Birliği Komisyonuna teşekkür etti. Bakan Yardımcısı Ersöz, "Türkiye 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Türkiye (bu sığınmacılara) ev sahipliği yapmaya başladığında gerçekten çok zor bir süreçti. Ya Aylin bebeklerin boğulmasına müsade edecektik ya da soframızı ve ekmeğimizi onlarla paylaşacaktık. Türkiye'nin bu yaklaşımı aslında yüzyıllardır sürdürülen bir medeniyet beşiği olan Anadolu'da bulunmaktadır." diye konuştu.

Avrupa Birliği ve UNICEF'ten yardımların yapıldığını belirten Ersöz, "Türkiye Suriyeli sığınmacıları ülkeye almaya başladığında böyle bir yardım taahhüdü ve bugüne kadar yaptığımız 35 milyar doları aşan yardım konusunda bir destek söz konusu değildi." dedi. Halis Yunus Ersöz, Türkiye'de Kilis gibi şehirlerde Suriyelilerin ve Türklerin bir arada yaşamasının ayrı bir beceri istediğini vurguladı. Geniş hayırseverlik duygusu ve insanı insan olduğu için sevme anlayışıyla Suriyeli mültecilere yardım ettiklerinin altını çizen Ersöz, Türkiye'nin tüm mazlum milletlere ve insanlara yardım etmeye çalıştığını söyledi. Bakan Yardımcısı Ersöz, "Türkiye milli geliri oranıyla en fazla uluslararası yardım yapan ülke konumdadır." dedi. Bu programın Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri tarafından yürütüldüğünü belirten Ersöz, "Biz savaştan kaçan, özellikle ülkemize sığınan çocukların daha iyi yetişmesi ve dünyaya katkıda bulunan gençlerin ortaya çıkması için UNICEF ile birlikte çalışıyoruz ve bundan mutluyuz." ifadesini kullandı.

Ersöz, Türkiye olarak Suriyelilerin yanında olduklarını vurguladı. Bu sergide yer alan fotoğrafları çeken fotoğrafçıların değerli bir işe imza attıklarını belirten Ersöz, bu kişilerin diğerlerine örnek ve umut olmalarını istedi. - "Türk yetkililer harika işler yaptı" UNICEF Fransa Temsilcisi Jean-Marie Dru, "Türk yetkililer, dernekler ve UNICEF ile çalışarak harika işler yaptı. Türkiye'de 650 bin Suriyeli çocuk Türk okullarında eğitim görüyor ve bu harika bir olay. Genç mülteciler konusunda başka ülkelerin yaptıklarından öğreneceğimiz çok şey var." dedi. Türkiye'de insanların mültecilere karşı hoşgörülü yaklaşımını gördüğünü belirten Dru, Suriyeli sığınmacıların yaşadığı zorlukların Fransa'da ve Avrupa'da yeteri kadar bilinmediğini vurguladı. UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle de bu serginin 60 Türk ve Suriyeli genç fotoğrafçının çalışmalarından oluştuğunu söyledi. Bu gençlerin İstanbul, İzmir ve Gaziantep'ten geldiğini aktaran Duamelle, bu fotoğrafçıların Reza Deghati tarafından eğitildiğini belirtti.