UNICEF: "Salgın Hastalık 150 Milyon Çocuğu Daha Yoksullaştırdı"

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), salgın hastalık COVID-19’un küresel çapta çocuklara etkisinin sorgulandığı kapsamlı bir araştırma yaptı.

Araştırmada, Corona virüsünün küresel çapta en 150 milyon çocuğu daha yoksullaştırdığı açıklandı.

UNICEF araştırmasında, küresel çapta dünyayı olumsuz yönde etkileyen salgın hastalığın 150 milyon çocuğu daha, başta eğitim, sağlık, beslenme, içme suyu, barınma ve hijyen gibi temel ihtiyaçlara ulaşımın kısıtladığı ya da bu tür temel ihtiyaçlara tamamen ulaşamaz hale getirdiği belirtildi.

UNICEF araştırmasında, salgın hastalığın çocuklar üzerinde yıkıcı etkisi olduğu, küresel çapta yoksul olarak yaşayan çocuk sayısını yüzde 15 oranında arttırdığı belirtilerek “Salgın hastalığın etkisiyle dünya çapında yoksul olarak yaşayan çocukların sayısı 1,2 milyara ulaştı” denildi.

UNICEF, salgının daha şimdiden çocuklar üzerinde korkunç bir etkisinin saptandığını, bu tablonun önümüzdeki aylarda muhtemelen daha kötüye gideceği konusunda endişe duyulduğunu kaydetti.