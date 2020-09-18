UNICEF: "Salgın Hastalık 150 Milyon Çocuğu Daha Yoksullaştırdı"

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), salgın hastalık COVID-19’un küresel çapta çocuklara etkisinin sorgulandığı kapsamlı bir araştırma yaptı.
Araştırmada, Corona virüsünün küresel çapta en 150 milyon çocuğu daha yoksullaştırdığı açıklandı.
UNICEF araştırmasında, küresel çapta dünyayı olumsuz yönde etkileyen salgın hastalığın 150 milyon çocuğu daha, başta eğitim, sağlık, beslenme, içme suyu, barınma ve hijyen gibi temel ihtiyaçlara ulaşımın kısıtladığı ya da bu tür temel ihtiyaçlara tamamen ulaşamaz hale getirdiği belirtildi.
UNICEF araştırmasında, salgın hastalığın çocuklar üzerinde yıkıcı etkisi olduğu, küresel çapta yoksul olarak yaşayan çocuk sayısını yüzde 15 oranında arttırdığı belirtilerek “Salgın hastalığın etkisiyle dünya çapında yoksul olarak yaşayan çocukların sayısı 1,2 milyara ulaştı” denildi.
UNICEF, salgının daha şimdiden çocuklar üzerinde korkunç bir etkisinin saptandığını, bu tablonun önümüzdeki aylarda muhtemelen daha kötüye gideceği konusunda endişe duyulduğunu kaydetti.
“Salgın hastalıkla birlikte birçok aile ilk kez yoksullukla tanıştı”
UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore "COVID-19 ve yayılmasını önlemek için uygulanan tecrit tedbirleri milyonlarca çocuğu daha da yoksulluğa itti. Birçok aile yoksulluktan kurtulmaya çalışırken daha da yoksullaştı. Birçok aile ilk kez yoksullukla tanıştı” dedi.
UNICEF, salgın öncesi ve sonrası yaptığı araştırma sonuçlarını karşılaştırarak analiz etti. 70'ten fazla ülkenin, eğitim, sağlık hizmetleri, barınma, beslenme, temizlik ve suya erişim verilerine dayanan çalışma, aynı zamanda çocukların yaklaşık yüzde 45'inin bölgedeki kritik ihtiyaçlardan en az birinden ciddi şekilde yoksun olduğunu ortaya koydu.
Corona virüsü salgınından önce, küresel çapta çocuk başına düşen ortalama yoksunluk oranının 0,7 olduğu, şu anda bu oranın yüzde 15 artarak 0,85 civarına yükseldiğinin tahmin edildiği belirtildi. UNICEF araştırmasında, salgın hastalığın hane halkı gelirini düşürdüğü, bu durumun doğrudan çocukları etkilediği belirtildi.
Araştırmada hükümetlere, salgın hastalığın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisinin önlenmesi ya da azaltılması için çeşitli öneriler getirildi. Çocukların içine düştüğü yoksulluğun, doğrudan ve çok boyutlu analiz edilmesi gerektiği, sosyal koruma ihtiyaçları, kapsayıcı mali politikaları, sosyal hizmetlere yatırımlar ve aileleri desteklemek için istihdam ve işgücünün önemi vurgulandı.