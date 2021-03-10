UNICEF: Suriye'deki savaşta 12 bin çocuk öldü ve yaralandı

Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana 10 yıl geçti. Bu süreçten en çok etkilenenler ise çocuklar ve gençler oldu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) Çarşamba günü yapılan açıklamada, Suriye'deki iç savaşta bu güne kadar yaklaşık 12 bin çocuğun yaşamını yitirdiği ve yaralandığı belirtildi. Açıklamada sadece geçen yıl içinde 511 kız ve erkek çocuğunun hayatını kaybettiği, 699'unun da yaralandığına vurgu yapıldı.

UNICEF, çatışmaların azalmasına rağmen geçen yıl 61 okul, 29 hastane saldırısı düzenlendiğine dikkat çekti. Örgüt, Suriye'deki savaşın "yakın tarihin en kötü eğitim felaketlerinden birine" yol açtığını vurguladı.

Suriye içinde 2,5 milyon civarında çocuğun ve komşu ülkelere kaçmak zorunda kalan yaklaşık 750 bin çocuğun halen okula gidemediğini belirten UNICEF, Suriye'de yaklaşık 6 milyon çocuğun ise insani yardıma muhtaç durumda olduğuna vurgu yaptı.

UNICEF'in açıklamasında, yaklaşık 500 bin çocuğun kronik olarak yetersiz beslendiği belirtilerek, ebeveynlerin çocuklarını çalıştırmak veya erken evlendirmekten başka seçeneğinin kalmadığı kaydedildi.