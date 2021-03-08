HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. UNICEF'ten Kovid-19 uyarısı: Çocuk yaşta evliliklerde artış yaşanabilir

UNICEF'ten Kovid-19 uyarısı: Çocuk yaşta evliliklerde artış yaşanabilir

08.03.2021 22:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
UNICEF'ten Kovid-19 uyarısı: Çocuk yaşta evliliklerde artış yaşanabilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden okulların kapanması, ekonomik zorluklar ve ailelerin kaybedilmesinin savunmasız kız çocuklarının çocuk yaşta evliliğe maruz kalma riskini artırdığı ve gelecek 10 yılda 10 milyon çocuk evliliğinin daha meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

UNICEF, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayımladığı yeni analizinde, pandeminin çocuk yaşta evlilikleri artırabileceği riskine dikkati çekti.

Salgın öncesinde bile 100 milyon kız çocuğunun çocuk yaşta evlilik riskiyle karşı karşıya olduğunu bildiren UNICEF, salgın yüzünden zor durumda olan milyonlarca kız çocuğunun durumunun daha da kötüye gittiği ve gelecek 10 yılda çocuk yaşta evliliklerde 10 milyon daha artış yaşanabileceği uyarısı yaptı.

"ÇOCUK EVLİLİĞİ YANGININI KÖRÜKLÜYOR"

UNICEF Direktörü Henrietta Fore ise okulların kapanmasının, çocukların arkadaş çevresinden uzak kalmasının, artan yoksulluğun, ailede yaşanan kayıpların ve hamileliğin "dünyanın hali hazırda söndürmeye çalıştığı çocuk evliliği yangınını körüklediği" değerlendirmesinde bulundu.

UNICEF'e göre yaklaşık 650 milyon kadının çocuk yaşta evlendirildiği tahmin ediliyor ve çocuk yaşta evliliklerin yarısı Bangladeş, Brezilya, Etiyopya, Hindistan ve Nijerya'da yaşanıyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor
Beyaz Saray'dan 'İngiliz hükümetiyle özel ilişkimiz sürecek' mesajıBeyaz Saray'dan 'İngiliz hükümetiyle özel ilişkimiz sürecek' mesajı
SunExpress iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri, rezervasyon ve iptal numarasıSunExpress iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri, rezervasyon ve iptal numarası
Anahtar Kelimeler:
pandemi

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Son dakika: Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Son dakika: Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Mars'tan gelen görüntü şoke etti!

Mars'tan gelen görüntü şoke etti!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Beyaz Saray'dan 'İngiliz hükümetiyle özel ilişkimiz sürecek' mesajı

Beyaz Saray'dan 'İngiliz hükümetiyle özel ilişkimiz sürecek' mesajı

İngiltere Başbakanı Johnson: Tarihlere göre değil, verilere göre hareket edeceğiz

İngiltere Başbakanı Johnson: Tarihlere göre değil, verilere göre hareket edeceğiz

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler sonrası Yunan basınından skandal sözler: 3 bin yıllık kalleşlik

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler sonrası Yunan basınından skandal sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Johnson arasında kritik görüşme

Kritik görüşmenin detayları belli oldu

İngiltere'de ırkçılık suçlamalarının ardından sosyal medyada 'monarşinin kaldırılması' çağrıları yapılıyor

İngiltere'de ırkçılık suçlamalarının ardından sosyal medyada 'monarşinin kaldırılması' çağrıları yapılıyor

Rum yönetimi, Yunanistan ile İsrail arasında elektrik hattı!

Rum yönetimi, Yunanistan ile İsrail arasında elektrik hattı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.