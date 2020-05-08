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UNICEF'ten kritik uyarı: 116 milyon bebek doğacak

DÜNYA HABERLERİ  | 08.05.2020 12:21 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere'de koronavirüsün (Covid-19) başladığı günden itibaren 9 ay içerisinde 643 bin bebeğin dünyaya geleceğini ve bunun da ülkedeki annelik hizmetlerinin önemli ölçüde zorlanacağı uyarısında bulunurken, dünya çapında ise tahmini olarak 116 milyon bebeğin doğacağı açıklandı.

UNICEF'ten kritik uyarı: 116 milyon bebek doğacak

Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere'de koronavirüsün (Covid-19) başladığı günden itibaren 9 ay içerisinde 643 bin bebeğin dünyaya geleceğini ve bunun da ülkedeki annelik hizmetlerinin önemli ölçüde zorlanacağı uyarısında bulunurken, dünya çapında ise tahmini olarak 116 milyon bebeğin doğacağı açıklandı.

Dünyanın dört bir yanında kriz ve acil durum zamanlarında çocuklara destek ve koruma sağlayarak insani yardım çalışması yapan UNICEF, Covid-19'un 11 Mart'ta salgın ilan edilmesinden sonraki 40 hafta içinde dünya çapında tahmini 116 milyon bebeğin dünyaya geleceğini söyledi.

DÜNYA GENELİNDE 116 MİLYON BEBEK DOĞACAK GELECEK

UNICEF, bebeklerin ve annelerin, dünyadaki koronavirüs acil durumunun baskısı altında şiddetle mücadele eden sağlık sistemleri ve tıbbi tedarik zincirleriyle başa çıkmak zorunda kalacakları endişelerini dile getirdi. Ülkede gebelik hizmetlerinin koronavirüs salgını ile başa çıkmakta güçlük çektiği belirtilen haberde, bazı annelik birimlerinin yüzde 30 ila 40 oranında azaldığı ve çok sayıda doğum merkezinin Covid-19 ünitelerine dönüştürüldü kaydedildi. UNICEF, Covid-19'un 11 Mart'ta salgın ilan edilmesinden sonraki 40 hafta içinde dünya çapında tahmini 116 milyon bebeğin doğacağını söyledi.

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