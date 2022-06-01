UNICEF: "Ukrayna’da 200 Çocuk Öldü”

NEW YORK - Birleşmiş Milletler Çocuk Yardım Fonu (UNICEF), Ukrayna’da savaşın başından itibaren her gün en az iki çocuğun öldüğünü, yüzüncü gününe yaklaşan savaşta şimdiye kadar en az 200 çocuğun yaşamını yitirdiğini, yüzlercesinin de yaralandığını açıkladı.

UNICEF, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) verilerine göre, Ukrayna’daki savaşta yaşamını yitiren çocukların çoğunluğunun yerleşim bölgelerindeki silahlı çatışmalarda ve patlamalar nedeniyle öldüğü ya da yaralandığını bildirdi.

UNICEF Başkanı Catherine Russell, her yıl geleneksel olarak kutlanan 1 Haziran Uluslararası Çocukları Koruma Günü’nü bu yıl, “Ukrayna'da ve Bölgedeki Uluslararası Çocukları Koruma Günü” diye ifade etti.

UNICEF Başkanı Russell, "Bu özel günü bu yıl kutlamak yerine, milyonlarca çocuğun hayatını paramparça eden bir savaşın yüzüncü günü olan 3 Haziran'ın yaklaştığını hatırlatmak istiyoruz. Yüzüncü gününe gelinen savaşta, acil bir ateşkes ve müzakere için barış masası kurulmadan çocuklar acı çekmeye devam edecek. Bu anlamsız savaşın yansımaları dünyanın dört bir yanındaki savunmasız çocukları çok daha fazla etkileyecek” dedi.

Sağlık ve eğitim tesislerine saldırı

UNICEF, Ukrayna'da tahminen 5 milyon 200 bin çocuğun insani yardıma ihtiyacı olduğunu tahmin ettiklerini, Ukrayna'daki acil durumun ölçeği ve hızının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmediğini, ülke içinde üç milyon ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerde 2 milyon 200 yüzbinden fazla Ukraynalı çocuğun yardıma ihtiyacı olduğunu kaydetti.

UNICEF, Ukrayna'da neredeyse her üç çocuktan ikisinin çatışmalar nedeniyle yerinden edildiğini belirterek, "Çocukların temel ihtiyaçlarının sağlandığı sivil altyapı hasar görmeye veya yok edilmeye devam ediyor. Şimdiye kadar en az 256 sağlık tesisi yok oldu ya da hasar gördü. Aralarında 4’ünün UNICEF'e bağlı olduğu yüzlerce okul ve eğitim kurumu da hasar gördü. Çatışmaların yoğunlaştığı doğu ve güney Ukrayna'daki çocuklar için koşullar giderek daha umutsuz hale geliyor” dedi.

“Savaşın yüzüncü gününe gelinirken çocuklara karşı istismar riski arttı”

UNICEF, Ukrayna’daki çocukların savaşın yüzüncü gününe gelinirken istismar edilme riskinin daha da arttığını, yerlerinden edilen ve savaş şartları yüzünden çocukların çoğunluğunun birçok farklı travma yaşadığını kaydetti. Ukraynalı çocukların, istismar, cinsel sömürü ve insan ticareti riskiyle karşı karşıya olduğu, savaşın birçok çocuk ve gençte önemli ruh sağlığı sorunları yarattığı belirtildi.

UNICEF, Ukraynalı çocukların acilen güvenliğe, istikrara, çocuk koruma hizmetlerine ve psikolojik desteğe ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Ancak her şeyden önce acilen barışa ihtiyaçları var” ifadesini kullandı.

UNICEF, Ukrayna’da savaştan etkilenen bölgelerde yaklaşık 2,1 milyon kişiye sağlık ve tıbbi malzeme dağıttığını, 610 bin çocuğa psikolojik destek sağlandığını, 290 bin çocuğa da eğitim malzemesi teslim edildiğini kaydetti.

