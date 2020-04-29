HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. UNICEF uyardı: Yemen’de 5 milyondan fazla çocuk tehlikede

UNICEF uyardı: Yemen’de 5 milyondan fazla çocuk tehlikede

YAŞAM HABERLERİ  | 29.04.2020 18:23 | Son Güncelleme

UNICEF Temsilcisi Nyanti, tüm dünyanın gözleri önünde büyük bir trajedinin yaşandığı Yemen’de 5 milyondan fazla çocuğun hayatının tehlikede olduğunu açıkladı.

UNICEF uyardı: Yemen’de 5 milyondan fazla çocuk tehlikede

Savaşın hüküm sürdüğü Yemen'deki insani felaketin dramatik bir noktaya ulaşması, ülkedeki 5 milyondan fazla çocuğun hayatta kalma mücadelesini daha da ağırlaştırıyor.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), iç savaş nedeniyle çok küçük yaşlarda hayatta kalma mücadelesi vermek durumunda kalan Yemen'deki milyonlarca çocuğun artan kolera ve akut ishal riskiyle karşı karşıya bulunduklarını, Covid-19 salgını endişesinin de giderek arttığını duyurdu.

UNICEF, Nisan ortası itibarıyla kaydedilen yoğun yağışlar sonucunda kolera ve akut ishal vakalarında artış olduğunu, Ocak ayından bu yana 331 ilçeden 290'nında kolera şüphesiyle 110 bini aşkın vakanın kayıt altına alındığını duyurdu. Bunların dörtte birini 5 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor.

Covid 19 endişesi

Bugüne kadar resmi olarak tek bir koronavirüs vakası kayıtlara geçmemiş olsa da UNICEF, salgın tehlikesinin çok yüksek olduğu değerlendirmesini yapıyor. Ayrıca 5 yıldır iç savaşın yaşandığı Yemen'de insani yardımların ulaştırılmasında da büyük zorluklar yaşanıyor.

"Trajedi yaşanıyor”

UNICEF'in Yemen Temsilcisi Sara Beysolow Nyanti, "Yemen'de, tüm dünyanın gözleri önünde, bir trajedi yaşanıyor” diye konuştu.

Ülkedeki 5 milyondan fazla çocuğun aynı anda pek çok tehdit ile karşı karşıya bulunduklarına dikkat çeken Nyanti, "Kolera vakalarındaki artış, yüksek orandaki yetersiz beslenme, aslında aşılar ile önlenebilecek salgınlar, Covid-19 nedeniyle daha da ağırlaşacak, çocuklar ve aileler üzerindeki yük daha da artacak” diye konuştu.

Son haftalarda yaşanan yoğun yağışların sel felaketine yol açtığına dikkat çeken Nyanti, bunun sonucunda zaten az sayıdaki temiz su kaynağı ve sağlık hizmetlerine de erişimin sekteye uğradığını kaydetti. Nyanti, bunun kolera ve akut ishalin daha da yaygınlaşmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte riskleri azaltmak için aileleri hijyen ve salgınların önlenmesi konusunda bilinçlendirmeye çabaladıklarını, temiz su kaynakları için gerekli altyapı çalışmalarına da odaklanıldığını anlatan UNICEF temsilcisi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beş yıldır Yemen'de süren vahşi çatışmalar son bulmadıkça aslında önlenebilir olan bu feci salgınlar pek çok insanın ve özellikle de hassas olan çocukların hayatlarını tehdit etmeye devam edecek.”

KNA / DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Karnından çıktı! Tam 3 kilo 400 gramKarnından çıktı! Tam 3 kilo 400 gram
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hava almak için çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!

Hava almak için çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

'Sibel'i erotik geçmişinden ötürü...'

'Sibel'i erotik geçmişinden ötürü...'

Türk kökenli polis memuru ABD'deki koronavirüs yansımalarını anlattı

Türk kökenli polis memuru ABD'deki koronavirüs yansımalarını anlattı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

Playstation 4

Playstation 4

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tilkiyi elleriyle besledi!

Tilkiyi elleriyle besledi!

Karnından tam 3 kilo 400 gram kitle çıktı

Karnından çıktı! Tam 3 kilo 400 gram

Komşular 'balkondan balkona' yarışıyor

Komşular 'balkondan balkona' yarışıyor

100 milyon liraya satacaklardı! Son anda yakalandılar

Tam 100 milyon lira! Son anda yakalandılar

Hayat Eve Sığar uygulaması yenilendi! İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

Esrarengiz ışıklar köylüleri korkuttu! 'Görünce kelime-i şehadet getirdik'

Esrarengiz görüntü! 'Görünce kelime-i şehadet getirdik'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.