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UNICEF: Yemen'de 1,2 milyon çocuk savaş bölgesinde yaşıyor

25.02.2019 20:38 | Son Güncelleme

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen'de 1 milyon 200 bin çocuğun direkt savaş tehdidi altındaki bölgelerde yaşıyor ve her gün sekiz çocuk ya ölüyor ya ağır yaralanıyor ya da savaşmak zorunda kalıyor.

UNICEF: Yemen'de 1,2 milyon çocuk savaş bölgesinde yaşıyor

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), savaşan tarafların Yemen'de çatışmayı azaltma konusunda mutabakata varmış olmalarına rağmen ülkede çocuklar için bir şey değişmediğini belirtti. UNICEF'in açıkladığı verilere göre, uluslararası alanda resmen tanınan Yemen hükümetiyle asi Husiler arasında Aralık ayında İsveç'te varılan ateşkes anlaşmasından bu yana her gün sekiz çocuk ya ölüyor ya ağır yaralanıyor ya da savaşmak zorunda bırakılıyor.

UNICEF Pazartesi günü yaptığı açıklamada Yemen'de 1 milyon 200 bin çocuğun direkt savaş tehdidi altındaki bölgelerde yaşadığını, bu çocukların ya doğrudan çatışma hattında ya da düzenli olarak ağır çatışmaların yaşandığı bölgelerde ikamet ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan UNICEF'in Almanya direktörü Christian Schneider, Salı günü Cenevre'de Yemen için başlayacak uluslararası yardım konferansı öncesinde ülkede savaşan taraflara çağrıda bulundu. Schneider, "Yemen'de çocuklara karşı savaş son bulmalı. Savaşan taraflar ve o taraflar üzerinde etki sahibi olanlar, masum sivillerin korunması ve onlara yardımdan sorumlular" dedi.

UNICEF'in açıkladığı verilere göre Yemen'deki çocukların hayatlarını kurtarabilmek adına 2019 senesi için 542 milyon dolara ihtiyaç duyuluyor. Örgüt, ülkede 11 milyon çocuğun yaşadığını, bunların yüzde 80'inin doğrudan insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. UNICEF ayrıca ülkedeki 2 milyon çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle tehlike altında olduğunu, bu çocukların 360 binin ise durumunun her an ölebilecek derecede ağır olduğunu ifade etti.

Savaş, göç, fakirlik ve kötü eğitim koşulları nedeniyle Yemen’in bir jenerasyonu toptan kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten UNICEF, ülkede her beş okuldan birisinin kullanılamaz halde olduğu ve 2 milyon çocuğun okula gidemediğini aktardı.

Ortadoğu'nun en fakir ülkelerinden biri olan Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği koalisyon güçleri, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi desteklemek için Mart 2015'ten bu yana İran'ın desteklediği Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor.

Suudi Arabistan ve İran arasında velaket savaşına dönüşen iç savaşta şu ana kadar 2 bin 500'ü çocuk olmak üzere 57 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Yemen'de savaş sonucu ortaya çıkan ekonomik çöküş 10 milyondan fazla kişiyi kıtlığın eşiğine getirdi.

KNA,DW/DÇÜ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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