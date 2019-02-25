UNICEF: Yemen'de 1,2 milyon çocuk savaş bölgesinde yaşıyor

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), savaşan tarafların Yemen'de çatışmayı azaltma konusunda mutabakata varmış olmalarına rağmen ülkede çocuklar için bir şey değişmediğini belirtti. UNICEF'in açıkladığı verilere göre, uluslararası alanda resmen tanınan Yemen hükümetiyle asi Husiler arasında Aralık ayında İsveç'te varılan ateşkes anlaşmasından bu yana her gün sekiz çocuk ya ölüyor ya ağır yaralanıyor ya da savaşmak zorunda bırakılıyor.

UNICEF Pazartesi günü yaptığı açıklamada Yemen'de 1 milyon 200 bin çocuğun direkt savaş tehdidi altındaki bölgelerde yaşadığını, bu çocukların ya doğrudan çatışma hattında ya da düzenli olarak ağır çatışmaların yaşandığı bölgelerde ikamet ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan UNICEF'in Almanya direktörü Christian Schneider, Salı günü Cenevre'de Yemen için başlayacak uluslararası yardım konferansı öncesinde ülkede savaşan taraflara çağrıda bulundu. Schneider, "Yemen'de çocuklara karşı savaş son bulmalı. Savaşan taraflar ve o taraflar üzerinde etki sahibi olanlar, masum sivillerin korunması ve onlara yardımdan sorumlular" dedi.