UNICEF: Yemen’de 7 milyondan fazla çocuk açlıkla karşı karşıya

Örgüte göre, savaşın sona ermesi tek başına ülkedeki krizi bitirmek için yeterli değil.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bölge Direktörü Geert Cappelaere, Yemen’de açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan 14 milyon kişinin yarısından fazlasını çocukların oluşturduğunu söyledi. Cappelaere, ülkede açlık tehdidi altında olan çocukların sayısının 7 milyondan fazla olduğunu belirtirken, halihazırda 1 milyon 800 bin çocuğun yetersiz beslenme, 400 bin çocuğun da akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu söyledi.

Yüzyılın en ağır insanlık krizlerinden birinin yaşandığı ülkede “2015 yılından bu yana 6 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü ya da ağır yaralandığını“ söyleyen Cappelaere, “Bunlar yalnızca teyit edebildiğimiz rakamlar, ancak bilançonun bundan çok daha ağır olduğunu sanıyoruz“ diye konuştu.

Üç yıldır devam eden savaşın az gelişmişlikle mücadele eden Arap Yarımadası’nın en yoksul ülkesi Yemen’de koşulları daha da ağırlaştırdığını belirten Cappelaere, bu nedenle savaşın son bulmasının tek başına yeterli olmayacağını söyledi. UNICEF Bölge Direktörü, ülkede kapsamlı bir yeniden yapılandırma ihtiyacının olduğuna dikkat çekti. Cappelaere, "Yapılması gereken, savaşın sona erdirilmesi ve halkı ve çocukları merkeze alan bir yönetim mekanızmasının kurulması" diye konuştu.