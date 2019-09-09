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UNICEF'den Liderlere Sembolik Çocuk Mezarlığıyla Mesaj

09.09.2019 22:48 | Son Güncelleme

Dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca çocuk haftanın ilk gününde yeniden açılan okullarına gitmeye başladı. UNICEF, dünyada meydana gelen çatışmalarda yaşamını yitiren çocukları ve ülkelerindeki savaş ve çatışmalardan dolayı okullarına gidemeyen çocukları unutmadı

Dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca çocuk haftanın ilk gününde yeniden açılan okullarına gitmeye başladı. UNICEF, dünyada meydana gelen çatışmalarda yaşamını yitiren çocukları ve ülkelerindeki savaş ve çatışmalardan dolayı okullarına gidemeyen çocukları unutmadı.

UNICEF 74. BM Genel Kuruluna katılacak dünya liderlerine sırt çantalarını mezar taşı olarak kullandığı sembolik çocuk mezarlığıyla mesaj gönderdi.

Çatışmalarda ölen çocuk ölümlerinin sayısını göstermek için mezar taşı olarak UNICEF sırt çantalarından New York’taki BM binasının bahçesinde sembolik bir çocuk mezarlığı hazırlandı.

Geçtiğimiz yıl çatışmalarda yaşamını yitiren 3,758 çocuk için UNICEF sırt çantalarının mezar taşı olarak kullanıldığı sembolik çocuk mezarlığının çocuk ölümlerinin ne ölçekte olduğunu göstermek için hazırlandığı belirtildi.

“Dünya liderleri masum çocukları hatırlasın”

UNICEF, New York'taki BM Genel Merkezi bahçesinde yaptıkları sembolik çocuk mezarlığını, 17 Eylül’de başlayacak 74. BM Genel Kurulu için bir araya gelecek liderlere çatışmalarda ölen masum çocukları hatırlamaları için bir mesaj göndermek amacıyla hazırladıklarını açıkladı.

UNICEF Directörü Henrietta Fore, “UNICEF sırt çantaları çocuklar için her zaman umudun ve çocukluğun bir sembolü olmuştur. İki hafta sonra BM Genel Kurulunda bir araya gelecek dünya liderleri, ‘Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin’ 30. yıldönümünü kutlayacak. Dünya liderlerine çocukların dünyada ne derece tehlike ve tür riskler altında olduğunu yeniden hatırlatmak için bu sembolik mezarlığı kurduk” dedi.

Direktör Fore, “Bu hafta birçok çocuk açılan okullarına geri dönerken, çatışma bölgelerinde ölen, sakat kalan binlerce çocuk var. Birçok çocuk okula gidemiyor. Büyük risk içinde yaşıyorlar” dedi.

“2018’deki çatışmalarda 12 bin çocuk ya öldü ya da sakat kaldı”

Çocuklar ve silahlı çatışmalar hakkında hazırlanan en son ‘BM Genel Sekreterlik 2019 Yıllık Raporuna’ göre, geçen yıl sıcak çatışma bölgelerinde 12 binden den fazla çocuk hayatını kaybetti ya da sakat kaldı.

Geçtiğimiz yıl ile ilgili verilen bu rakamların sadece doğrulanmış rakamlar olduğu, aslında geçtiğimiz yıl ölen ve sakat kalan çocuk sayısının 12 bin rakamının çok daha fazla üzerinde olduğu kaydedildi.

Dünyada en fazla çocuk ölümünün Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali, Güney Sudan, Suriye, Yemen’de meydana geldiği, daha birçok ülkede devam eden çatışmalarda, savaşın bedelini çocukların en ağır bir şekilde ödediği kaydedildi.

BM binasının bahçesine kurulan sembolik mezarlıkta mezar taşı olarak kullanılan UNICEF sırt çantalarının Çarşamba günü BM bahçesinden kaldırılarak dünyada çatışma bölgelerinde bulunan çocuklara gönderileceği kaydedildi.

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