UNICEF'den Moria çağrısı: Avrupa bu trajediyi sonlandırmalı

Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria mülteci kampında çıkan yangının ardından evsiz kalan binlerce sığınmacı hala çaresizce yardım bekliyor. Adadaki durumun vahametine dikkat çeken Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yaklaşık 4 bin çocuğun ve ailesinin korunaksız biçimde sokakta kaldığını kaydetti. UNICEF Almanya Direktörü Christian Schneider, ‘’Avrupa derhal yardım etmeli ve bu trajediyi sonlandırmalı’’ diye konuştu. Schneider, Almanya’nın diğer AB ülkeleriyle birlikte refakatsiz çocuk sığınmacıları alma planlarını ise memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Moria yakınlarında korunmaya muhtaç yaklaşık 200 anne ve çocuğa UNICEF tarafından desteklenen aile ve çocuk merkezinde yardım sağlandığı, bir diğer 100 çocuk ve annenin ise kısa vadede yakınlardaki yerleşkelerde desteklendiği kaydedildi.

"Yeni kamp değil, özgürlük istiyoruz"

Örgütün verilerine göre çıkan yangında kül olan Moria kampının 10 bin 800 eski sakini hala barınacak güvenli bir yerden yoksun. Çok sayıda aile yangından sonra art arda üç geceyi sokaklarda, park yerlerinde, yol kenarlarında geçirmek zorunda kaldı.