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UNICEF'den Moria çağrısı: Avrupa bu trajediyi sonlandırmalı

11.09.2020 18:23 | Son Güncelleme

UNICEF, Moria kampının yanmasının ardından 4 bin çocuğun ve ailesinin evsiz kaldığına dikkat çekerek, Avrupa’dan acil yardım talep etti.

UNICEF'den Moria çağrısı: Avrupa bu trajediyi sonlandırmalı

Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria mülteci kampında çıkan yangının ardından evsiz kalan binlerce sığınmacı hala çaresizce yardım bekliyor. Adadaki durumun vahametine dikkat çeken Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yaklaşık 4 bin çocuğun ve ailesinin korunaksız biçimde sokakta kaldığını kaydetti. UNICEF Almanya Direktörü Christian Schneider, ‘’Avrupa derhal yardım etmeli ve bu trajediyi sonlandırmalı’’ diye konuştu. Schneider, Almanya’nın diğer AB ülkeleriyle birlikte refakatsiz çocuk sığınmacıları alma planlarını ise memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Moria yakınlarında korunmaya muhtaç yaklaşık 200 anne ve çocuğa UNICEF tarafından desteklenen aile ve çocuk merkezinde yardım sağlandığı, bir diğer 100 çocuk ve annenin ise kısa vadede yakınlardaki yerleşkelerde desteklendiği kaydedildi.

"Yeni kamp değil, özgürlük istiyoruz"

Örgütün verilerine göre çıkan yangında kül olan Moria kampının 10 bin 800 eski sakini hala barınacak güvenli bir yerden yoksun. Çok sayıda aile yangından sonra art arda üç geceyi sokaklarda, park yerlerinde, yol kenarlarında geçirmek zorunda kaldı.

Öte yandan Yunan güvenlik güçlerinin evsiz kalan binlerce sığınmacıya yeni bir barınak kurmaya yardım etmek için Cuma günü Midilli’ye geldikleri belirtildi.

Ancak yetkililerin insani yardım konusunda gereken reaksiyonu göstermemesine öfkeleri giderek büyüyen yüzlerce sığınmacı ise bir protesto gösterisi düzenledi. Gösteride, Moria’nın eski sakinlerinin, "Özgürlük istiyoruz", "Yeni bir kamp istemiyoruz" yazılı dövizler taşıdığı görüldü. Sığınmacılar günlerdir aç ve susuz olduklarını, tuvalet ve duştan dahi yoksun olduklarını belirtiyor.

Yunan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Moria’daki yangının "iltica başvurusunda bulunanlar tarafından koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinaya tepki olarak" çıkartıldığını öne sürmüştü. Sığınmacıları kendilerine ev sahipliği yapan ülkeye saygı duymamakla itham eden Petsas, "Onlara şunu açıkça söylüyoruz: Yangın yüzünden adayı terk etmeyi akıllarından çıkartsınlar" şeklinde konuşmuştu.

DW, epd, AFP / SÖ, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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