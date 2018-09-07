UNICEF'e İsveçli Müdür Yardımcısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveçli Chorlotte Petri Gornitzka'yı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Müdür Yardımcılığı görevine getirdi.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in, İsveçli Gornitzka'yı UNICEF'in Müdür Yardımcılığı görevini yürütmesi için atadığı belirtildi.
1959 doğumlu Gornitzka, daha önce Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kalkınma Yardım Komitesi (DAC) başkanlığı görevini yürütüyordu.
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