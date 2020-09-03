UNICEF'in araştırmasında Türkiye son sırada

Sıralamada birinci olan Hollanda'da gençlerin yüzde 90'ı hayatından memnun.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) bağlı Innocenti araştırma merkezi tarafından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 41 ülkede yapılan bir araştırma, sanayi ülkelerinde de çocukların aşırı kilo, yetersiz eğitim ve ruhsal sorunlarla sıklıkla karşılaştığını ortaya koydu. "Etki alanları-Zengin ülkelerde çocukların refahını ne şekillendiriyor?" başlıklı araştırma Avrupa Birliği (AB) ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında yapıldı. Araştırmada, çocukların bedensel ve ruhsal sağlıkları, eğitim durumları ve toplumsal koşullara ilişkin ülkelerden alınan resmi veriler değerlendirildi. Genel olarak çocukların bedensel ve ruhsal sağlıkları ile yetenekleri açısından yapılan değerlendirmede, çocukların en iyi durumda bulunduğu ülkelerin Hollanda, Danimarka ve Norveç olduğu saptandı. Türkiye, değerlendirmede kullanılan bazı göstergelere dair veri bulunmaması nedeniyle bu listeye dahil edilmedi.

Türkiye son sırada 15 yaşındaki çocukların hayatından memnuniyeti açısından yapılan değerlendirmede ise Türkiye son sırada yer aldı. Araştırmada, Türkiye'de bu yaştaki çocukların sadece yüzde 53'ünün hayatlarından memnun olduğu belirtildi. Türkiye'yi yüzde 62 ile Japonya ve yüzde 64 ile Birleşik Krallık izledi. Hayatlarından memnun olan gençlerin oranının en yüksek olduğu ülke ise yüzde 90 ile Hollanda oldu. Meksika yüzde 86 ile ikinci, Romanya da yüzde 85 ile üçüncü sırada yer aldı. Genel olarak bakıldığında, çocukların üçte ikiden azının hayatlarından memnun olduğu belirlendi. 5 ile 14 yaş arasındaki çocuklar arasında ölüm oranları açısından yapılan incelemede de Türkiye, listenin alt sıralarında yer aldı. Meksika yüzde 2,47 ile çocuklar arasında ölüm oranının en yüksek olduğu ülke oldu. Bu konuda sondan ikinci olan Türkiye'de ise bu oran yüzde 1,96 olarak belirlendi. Ölüm oranının düşük olduğu ülkeler ise yüzde 0,36 ile Lüksemburg, yüzde 0,50 ile Danimarka ve yüzde 0,60 ile Finlandiya.