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UNICEF'in araştırmasında Türkiye son sırada

03.09.2020 09:15 | Son Güncelleme

UNICEF'in yaptığı bir araştırmaya göre hayatından memnun olan 15 yaşındaki çocukların oranının en düşük olduğu ülke Türkiye.

Sıralamada birinci olan Hollanda'da gençlerin yüzde 90'ı hayatından memnun.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) bağlı Innocenti araştırma merkezi tarafından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 41 ülkede yapılan bir araştırma, sanayi ülkelerinde de çocukların aşırı kilo, yetersiz eğitim ve ruhsal sorunlarla sıklıkla karşılaştığını ortaya koydu.

"Etki alanları-Zengin ülkelerde çocukların refahını ne şekillendiriyor?" başlıklı araştırma Avrupa Birliği (AB) ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında yapıldı. Araştırmada, çocukların bedensel ve ruhsal sağlıkları, eğitim durumları ve toplumsal koşullara ilişkin ülkelerden alınan resmi veriler değerlendirildi.

Genel olarak çocukların bedensel ve ruhsal sağlıkları ile yetenekleri açısından yapılan değerlendirmede, çocukların en iyi durumda bulunduğu ülkelerin Hollanda, Danimarka ve Norveç olduğu saptandı. Türkiye, değerlendirmede kullanılan bazı göstergelere dair veri bulunmaması nedeniyle bu listeye dahil edilmedi.

Türkiye son sırada

15 yaşındaki çocukların hayatından memnuniyeti açısından yapılan değerlendirmede ise Türkiye son sırada yer aldı. Araştırmada, Türkiye'de bu yaştaki çocukların sadece yüzde 53'ünün hayatlarından memnun olduğu belirtildi. Türkiye'yi yüzde 62 ile Japonya ve yüzde 64 ile Birleşik Krallık izledi. Hayatlarından memnun olan gençlerin oranının en yüksek olduğu ülke ise yüzde 90 ile Hollanda oldu. Meksika yüzde 86 ile ikinci, Romanya da yüzde 85 ile üçüncü sırada yer aldı. Genel olarak bakıldığında, çocukların üçte ikiden azının hayatlarından memnun olduğu belirlendi.

5 ile 14 yaş arasındaki çocuklar arasında ölüm oranları açısından yapılan incelemede de Türkiye, listenin alt sıralarında yer aldı. Meksika yüzde 2,47 ile çocuklar arasında ölüm oranının en yüksek olduğu ülke oldu. Bu konuda sondan ikinci olan Türkiye'de ise bu oran yüzde 1,96 olarak belirlendi. Ölüm oranının düşük olduğu ülkeler ise yüzde 0,36 ile Lüksemburg, yüzde 0,50 ile Danimarka ve yüzde 0,60 ile Finlandiya.

Her üç çocuktan biri aşırı kilolu

Araştırmada, 5 ile 19 yaş arasındaki çocuk ve gençler arasındaki aşırı kilo sorunu da değerlendirildi. Genel olarak çocuk ve gençler arasında aşırı kilo sorununun arttığı ve 41 ülkede her üç çocuktan birinde aşırı kilo veya obezite sorunu bulunduğu belirtildi. ABD'de aşırı kilolu çocukların oranı yüzde 42 olarak belirlenirken, bu sorunun dünyada en az görüldüğü ülke yüzde 14 ile Japonya oldu. Türkiye'de ise çocukların yüzde 30'unda aşırı kilo ve obezite sorunu görülüyor.

15 ile 19 yaş arasındaki kız ve erkekler arasında intihar oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 18,2 ile Litvanya oldu. Bunu yüzde 14,9 ile Yeni Zelanda ve yüzde 13,9 ile Estonya izledi. Araştırmaya göre, Türkiye çocuk ve gençler arasında intihar oranının düşük olduğu ülkeler arasında yer aldı. Buna göre, çocuk ve gençler arasında intihar oranının yüzde 2,4 olduğu Türkiye ise listede sondan beşinci sırada bulunuyor.

Okuma ve hesap yapma becerisi

Araştırmaya göre, AB ve OECD ülkelerinde 15 yaşındaki çocukların yüzde yaklaşık yüzde 40'ı temel okuma ve hesap yapma becerilerine sahip bulunmuyor. Buna göre, Bulgaristan, Romanya ve Şili sıralamanın en altında yer alırken, okuma ve hesap yapma yeteneği açısından çocukların en iyi durumda bulunduğu ülkeler Estonya, İrlanda ve Finlandiya oldu.

Araştırmayı yürüten UNICEF Innocenti Direktörü Gunilla Olsson, "Esasen yeterli kaynaklara sahip, dünyanın birçok zengin ülkesi çocuklara iyi bir çocukluk imkanı sunmakta başarısız kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Küresel koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapatılması ve sosyal kısıtlamalar gibi önlemler yüzünden çocuk ve gençler üzerindeki yükün arttığına işaret eden Ollsson, "COVID-19 salgını sırasında çocuklara ve ailelere verilen destek kaygı verici düzeyde yetersiz oldu" dedi. UNICEF ayrıca, salgın yüzünden birçok ülkede yaşanan ekonomik krizin çocuklar arasında yoksulluğu arttırmaması konusunda uyarıda bulundu.

DW,AFP/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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