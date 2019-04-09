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UNICEF’in Türkiye’deki destekçilerinin 60 yılına ışık tutan arşiv sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 09:23 | Son Güncelleme

UNICEF, “Her Çocuk İçin” mottosuyla 60 yıl içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetleri özetleyen arşiv sergisini İstanbullular’ın beğenisine sunuldu.UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin 60’ıncı yılına özel düzenlenen fotoğraf sergisi Beşiktaş Süleyman Saba Kültür ve Sanat Merkezi’nde İstanbullularla buluştu.

UNICEF, “Her Çocuk İçin” mottosuyla 60 yıl içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetleri özetleyen arşiv sergisini İstanbullular’ın beğenisine sunuldu.
UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin 60’ıncı yılına özel düzenlenen fotoğraf sergisi Beşiktaş Süleyman Saba Kültür ve Sanat Merkezi’nde İstanbullularla buluştu. 1958 yılında Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın başkanlığından bugüne kadar aralıksız faaliyetlerine devam eden UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin geride bıraktığı 60 yıl içerisinde “Her Çocuk İçin” mottosuyla gerçekleştirdiği faaliyetleri özetleyen arşiv sergisi İstanbulluların beğenisine sunuldu.
“İhsan Doğramacı’dan Günümüze UNICEF Türkiye Milli Komitesi 1958-2018” adlı fotoğraf sergisinde, Türkiye’de beslenme ve sağlık projelerinin ardından devam eden eğitime destek kampanyaları, kız ve erkek çocuklar arasında eğitimde eşitlik, engeli olan çocuklar, çocuk dostu şehirler, Türkiye’deki Suriyeli çocuklar, doğal felaketler gerçekleştirilen faaliyetler gibi konularda UNICEF’in Türkiye’de ve dünyada yapmış olduğu faaliyetler vatandaşlarla paylaşıldı. Arşiv malzemelerini kurumsal belleğe dönüştürme amacı taşıyan sergide, 702 fotoğraf ile UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile yolları kesişen çok sayıda tanınmış kişi ve kuruluşun destekleri de belgelendi.
"Türkiye’de UNICEF’in yaptığı işleri belgelemek istedik"
UNICEF’in Türkiye’de ve dünyada yapmış olduğu faaliyetleri vatandaşlarla paylaşmak istediklerini belirten UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, "UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin efsanevi başkanı Profesör İhsan Doğramacı’nın uzun yıllar başkanlığını yaptığı bu derneğin 60 yılını, 1958’den 2018’e kadar yapılan işleri, Türkiye’de UNICEF’in yaptığı işleri, UNICEF Türkiye Komitesi’nin Türkiye’deki çocuklara, dünyadaki çocuklara katkısını, faaliyetlerini belgelemek istedik. Elimizde bu belgeler vardı ama biliyorsunuz bu belgeleri saklamazsanız, sunmazsanız, tarihin peşine düşer, araştırır durursunuz. 60 yılımızın hikayesini anlatıyoruz bu sergilerde. Öyle güzel anılar var ki uluslararası standartlarda o kadar güzel şeyler yapıldı ki, o kadar sivil toplum kuruluşları, devlet, dünyaca ünlü şahsiyetler, ülkemizin ünlü şahsiyetleri, Türkiye’nin ve dünyanın çocuklarına o kadar güzel katkılar yapmışlar ki biz de bu katkıları belgelemeyi bir borç bildik ve tarihe bir not düşmek istedik” dedi.

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