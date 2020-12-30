HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. UNICEF'ten 2021 için "açlık yılı" uyarısı

UNICEF'ten 2021 için "açlık yılı" uyarısı

30.12.2020 18:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
UNICEF'ten 2021 için "açlık yılı" uyarısı

UNICEF, 2021’de dünyanın birçok bölgesinde 10 milyonu aşkın çocuğun açlık ve kıtlık sorunundan muzdarip olacağını açıkladı.

Genel Direktör pandemi, iklim değişikliği ve savaşların durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2021'in dünyanın birçok ülkesinde "açlık yılı" olacağı uyarısında bulundu.

UNICEF Almanya tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, en yeni tahminlere göre, 2021 yılında Yemen, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan, Nijerya'nın kuzeydoğusu ve Sahel merkez bölgesinde 10,4 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunundan muzdarip olacağı belirtildi. Açıklamada, halihazırda ağır insani krizlerle boğuşan tüm bu ülkelerin aynı zamanda yükselen gıda güvencesizliği ve kıtlıktan muzdarip olduğu kaydedildi.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, koronavirüs pandemisinin durumu daha da kötüleştirdiğini vurgulayarak, "Covid-19 savaş, doğal afet ve iklim değişikliğinin sonuçlarının mağduru olan ülkelerde halihazırda mevcut olan gıda güvencesizliğini eli kulağında bir afete dönüştürdü" değerlendirmesinde bulundu. Fore, "Uzun zamandır sofraya yiyecek bir şey koymak için mücadele vermek zorunda kalan aileler şimdi kıtlığın eşiğinde" diye konuştu.

1 milyar dolara ihtiyaç var

UNICEF açıklamasına göre örneğin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde halihazırda 5 yaş altındaki 3,3 milyon çocuk yetersiz besleniyor. Güney Sudan'da ise, nüfusun yüzde 60'ına tekabül eden 7,3 milyon kişinin, 2021 yılında akut gıda güvencesizliği çekeceği kaydedildi. Sahel ülkeleri Burkina Faso, Mali ve Nijer'de de silahlı çatışmalar ve iklim değişikliğinin gıda güvencesizliğini pekiştirdiği ifade edildi.

UNICEF öte yandan, insani yardım örgütlerini ve uluslararası toplumu tüm ülke ve bölgelerde gıda ve sağlık yardımlarına erişimi sağlamaya destek olmaya çağırdı. Örgüt, çocuklar ve aileler için temiz su ve temizlik tesislerinin desteklenmesinin de büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. UNICEF, gelecek yıl yalnızca kriz ülkelerinde çocuklar için hayat kurtaran gıda programlarını sürdürmek için 1 milyar doları aşkın bütçeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

KNA,epd / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
Norveç'te bir yerleşim bölgesinde toprak kaydı: 21 kayıp varNorveç'te bir yerleşim bölgesinde toprak kaydı: 21 kayıp var
Çekiliş sonuçları belli oldu!Çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldı

İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldı

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Bugün başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Bugün başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Son dakika! İngiltere'de AB ile ticaret anlaşması kabul edildi

İngiltere'de AB ile ticaret anlaşması kabul edildi

Koronavirüs aşısından 1 hafta sonra korona oldu

Koronavirüs aşısından 1 hafta sonra korona oldu

Norveç'te bir yerleşim bölgesinde toprak kaydı: 21 kayıp var

Norveç'te bir yerleşim bölgesinde toprak kaydı: 21 kayıp var

Vuhan'da korkutan koronavirüs salgını araştırması

Vuhan'da korkutan koronavirüs salgını araştırması

DSÖ’den aşı olanlara seyahat uyarısı

DSÖ’den aşı olanlara seyahat uyarısı

Ruhani'den Trump'a: Vahşi katil tarihin çöplüğüne gidecek!

Ruhani'den Trump'a: Vahşi katil tarihin çöplüğüne gidecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.