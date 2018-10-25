UNICEF'ten Libya'ya 4,7 milyon doz aşı yardımı

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Libya'ya 4,7 milyon doz aşı yardımı yaptı.

UNICEF'in resmi internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, Libya'da çeşitli hastalıklarla mücadele eden 2 milyon 750 bin çocuğun korunması amacıyla ülkeye 4,7 milyon doz aşı gönderildi.

Kızamık, kızamıkçık, çocuk felci ve vitamin aşılarının olduğu 4,7 milyon doz aşıyı taşıyan UNICEF'e ait uçağın, Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na ulaştığı kaydedilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'yle (DSÖ) iş birliği içinde kasım ayı sonunda ulusal aşı kampanyasının başlatılacağı bilgisi verildi.

