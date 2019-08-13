Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Henrietta Fore, Mali'de yaşanan şiddetin her yıl daha fazla çocuğun yaşamına mal olduğunu belirterek "Çatışmanın tüm tarafları, çocuklara yönelik saldırılarına son vermeli ve çocukların zarar görmemesini sağlamak için tüm gerekli önlemleri almalı." ifadesini kullandı.

UNICEF'ten yapılan basın açıklamasında, Mali'de yılın ilk yarısında çocuklara karşı işlenen ağır ihlallerde keskin bir yükseliş olduğu belirtildi.

BM'nin ön verilerine göre 2019'un ilk 6 ayında Mali'deki şiddet olaylarında 150 çocuğun öldüğü, 75 çocuğun yaralandığı ifade edilerek çocukların silahlı gruplar tarafından kullanımının geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıktığı aktarıldı.

Mali genelinde 900'den fazla okulun güvenlik gerekçesiyle kapalı olduğu vurgulandı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Fore, Mali'de şiddet devam ettikçe çocukların ölme, sakat kalma ve silahlı gruplar tarafından kullanılma riskinin arttığına işaret etti.