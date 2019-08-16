UNICEF'ten Myanmar'a Arakanlı Müslümanlar için çağrı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 900 bin Arakanlı Müslüman'ın yaklaşık iki yıldır Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşadığını belirterek, bu insanların bir an önce ülkeye geri dönüşü için Myanmar yönetimine gerekli koşulları sağlaması çağrısı yaptı.

UNICEF'in Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı Müslümanların durumuyla ilgili hazırladığı raporda, "Bu krize nihai çözüm, Arakanlı Müslümanların gönüllü olarak güvenli ve onurlu şekilde Myanmar'daki eski topluluklarına geri dönmeleri, bütünüyle toplumun bireyleri olarak komşularıyla barış ve uyum içinde yaşamalarıdır." ifadelerine yer verildi.

Myanmar yönetimine, Arakanlı Müslümanların güvenli, onurlu, gönüllü ve sürdürülebilir şekilde topraklarına geri dönüşü için gerekli koşulları yerine getirmesi çağrısında bulunulan raporda, uluslararası kamuoyunun da bu konuda Myanmar yönetimine destek sağlaması gerektiği vurgulandı.

Raporda, geleceklerine dair alınacak kararlarda Arakanlı Müslümanlara danışılması gerektiği belirtilerek, Bangladeş hükümetinin son iki yılda yaptığı insani yardımların ve çabaların yanında diğer ülkelerden de özellikle uzun süreli ihtiyaçlar için destek gelmesi gerektiği aktarıldı.