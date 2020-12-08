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UNICEF'ten okulların kapatılmasına eleştiri

08.12.2020 13:48 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs nedeniyle dünya çapında okul çağındaki 320 milyon çocuk ve gencin eve kapanmak zorunda kaldığına dikkat çeken UNICEF, koronavirüsün okullarda daha hızlı yayıldığına dair bir kanıt bulunmadığını vurguladı.

BM Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF), koronavirüsle mücadele kapsamında okulların kapatılması nedeniyle 1 Aralık itibarıyla 320 milyon çocuğun eve kapandığını bildirdi. Bu sayının dünya çapında okul çağındaki beş çocuktan biri anlamına geldiği kaydedildi.

Okula gidemeyen çocuk ve genç sayısının 1 Kasım'a göre 90 milyon kişi arttığına işaret eden UNICEF, okulların kapatılmasının öğrenmeye çok olumsuz etkileri bulunduğunu, ayrıca çocukların ruhsal ve bedensel durumlarının da olumsuz etkilendiğini vurguladı.

"İlk değil son çare olmalı"

UNICEF'in eğitimden sorumlu direktörü Robert Jenkins, okulların pandeminin ana nedeni olmadığının kanıtlandığına dikkat çekerek "Buna rağmen hükümetlerin okulların kapatılması önlemine son değil, ilk çare olarak başvurduklarını görüyoruz. Bu, alarm verici bir eğilim" diye konuştu.

Okul kapatma önlemlerinin bölge bölge değil, ülke çapında yürürlüğe sokulmasını eleştiren Jenkins, okulların açık tutulmasının avantajlarının, kapatılmasına göre çok daha ağır bastığına işaret ederek "Okulların ülke çapında kapatılmasından ne pahasına olursa olsun kaçınılmalı. Okulları koronavirüs hastalığına karşı korumak için önlemler alınmalı" dedi.

Okulların koronavirüs yayılma hızını artırdığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını vurgulayan Jenkins, hükümetlerden okulların yeniden açılmasına öncelik vermelerini ve bunun güvenli bir şekilde yapılabilmesi için mümkün olan her tür önlemin alınmasını istedi.

dpa/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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